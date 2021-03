Triajes reciben 700 pruebas rápidas de nueva marca  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los centros de triaje de la capital fueron abastecidos esta semana por una nueva marca de prueba rápida, conocida como Right Sign.



Cada área de atención temprana recibió 700 muestras rápidas, en semanas anteriores les abastecían con 800 pruebas, pero de la marca Renger, que bajó considerablemente la positividad de los centros de triaje durante su mes de uso.



Juan Carlos Guevara, coordinador del centro de triaje del Milla Selva, manifestó que esta marca la utilizan por segunda ocasión, y cuando fue utilizada (en el 2020) no les presentó ningún problema en la positividad como sí ocurrió con la marca Renger.



Guevara manifestó que en tan solo horas de uso de la prueba rápida Right Sign notaron mayor positividad, ya que de tener un cinco por ciento, llegaron a reportar de 35 a 40 por ciento de positividad.



Sin validación

Los coordinadores hace un mes solicitaron un cambio de las muestras rápidas Renger, porque con estas les redujo hasta un 35 por ciento la positividad.



Para comprobar la reducción habían acordado con los proveedores realizar hoy un estudio y evaluación de las pruebas rápidas Renger, pero este no se efectuará por falta de acuerdos de condiciones.



“No estamos aceptando las condiciones de ese estudio porque no participará el ente rector de Salud, porque el proveedor no quiere que participe la Secretaría de Salud, y tampoco el Laboratorio Nacional”, comentó.



Todavía se desconoce por cuánto tiempo se seguirán utilizando ambas marcas.