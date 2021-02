Centro de triaje del Infop pasa a funcionar al colegio Milla Selva

Tegucigalpa

El centro de triaje que funciona en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) se traslada al gimnasio del Instituto Jesús Milla Selva, segunda entrada de la colonia Kennedy, a partir de esta próxima semana.

Juan Carlos Guevara, coordinador de los triajes de la Secretaría de Salud, detalló que se mantendrán las mismas condiciones con las que funcionaba en Infop. Es decir que habrá 38 camillas de cuidados intermedios y las diez camas para salas de estabilización.

También se mantendrán los tres turnos de atención para cubrir los horarios de atención y siempre se dará servicio durante los siete días de la semana.

Guevara informó que se habilitará el gimnasio para que funcione como triaje y algunas aulas para que se acondicionen como oficinas administrativas.

Además aseguró que con la capacidad que tienen de atención diaria no es necesario aún ampliar más, pues se pueden atender hasta 900 personas cada día y solo están recibiendo un promedio de 350 pacientes.

Con el traslado a la Kennedy se espera que se reciban más personas, pues esta colonia es una de las más afectadas por el covid-19.

Rechazo

Por su parte, Manuela Oyuela, presidenta del patronato de la colonia Kennedy, considera que no fue oportuno que se estableciera este colegio como centro de triaje, porque está rodeado de viviendas. Además lamentó que no se socializó con los habitantes esta decisión y cuestionó que no les permitieran haber cerrado en su momento el acceso a la colonia