Un milagro de vida llega a un albergue en Los Pinos

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En medio de la incertidumbre y la tristeza de perder todos sus bienes por el impacto de la tormenta tropical Eta, un milagro llegó el 9 de noviembre a las 5:30 de la tarde a la vida de una humilde y joven pareja.



La esperanza y motivación para empezar de cero nació en el Hospital San Felipe, pesó siete libras y lleva por nombre Osman Omar López Mejía.



Reina Mejía y Osman López, padres del recién nacido, tenían planeado recibir a su primogénito de forma humilde, en su casa, ubicada en el sector B de la colonia Los Pinos; sin embargo, Eta se encargó que el primer hogar de la pequeña bendición fuera el albergue habilitado en la Escuela Jaime Romero Zúniga, de la colonia Altos de Los Pinos.



El cuarto en el que vivía la pareja fue destruido tras un deslizamiento de tierra, producto de la elevada saturación del suelo por las lluvias, quedando sin un lugar donde habitar.



“Mi embarazo lo llevé con normalidad, gracias a Dios no tuvimos problemas, lo esperamos con mucho amor. Con mucho esfuerzo le compramos algunas cositas como ropa y sábanas, pero muchas de ellas se perdieron”, relató la joven madre de 17 años.



La idea de organizar una bienvenida en su casa cambió radicalmente, pero la gratitud y alegría de sus vecinos por un nuevo integrante de Los Pinos se reflejó en un noble gesto. “Las personas me ayudaron en el albergue a que me trasladara una ambulancia al hospital, sentí tristeza de llevar a mi hijo a un albergue, pero me dio mucha alegría cuando vi que nos prepararon una decoración de bienvenida, nos ayudan y están muy contentos con el bebe”, contó Mejía.



El pequeño y risueño de apenas cuatro días de vida requiere leche, pañales, pepes y toallitas húmedas. Para donaciones puede llamar al número 8861-5335.