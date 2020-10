La capital está en epidemia por dengue no grave

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La capital alcanzó el nivel de epidemia de dengue no grave y está a punto de entrar en epidemia del grave, según informaron las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS).



Harry Bock, titular de la entidad sanitaria, detalló que hasta el cierre de septiembre se acumulan 6,094 casos de dengue no grave y 215 de grave.



Las cifras que reporta indican que de los 18,610 casos en todo Honduras, el 33 por ciento del no grave está diseminado en el Distrito Central.



En cuanto al grave, la capital se posiciona en el tercer lugar de ciudades con mayores incidencias, pues es superada por los 377 de El Paraíso y los 822 de Cortés.



“También hemos observado que los ingresos hospitalarios incrementaron un diez por ciento”, reveló el galeno.



A criterio del entrevistado, junto a la lucha contra el vector transmisor también se desarrolla una contra el cambio de actitud y comportamiento del capitalino.



“Sin una responsabilidad compartida nunca lo superaremos”, advirtió Bock después de señalar que el personal sanitario realiza su parte en las calles, pero dentro de las casas depende de sus habitantes.



Los decesos

Según la Unidad de Vigilancia de la Salud, hay un registro de 22 muertes sospechosas de dengue en tres departamentos, pero solo nueve casos se han confirmado por laboratorio: cuatro se adjudican al DC, tres para San Pedro Sula y uno para Puerto Cortés.



El último para Alauca en El Paraíso. Las muertes en la capital son tres niñas de cinco, siete y trece años y un niño de seis.