Autorizan a más rutas interurbanas operar esta semana

Algunas rutas como Villeda Morales-Mercado no trabajaron el fin de semana por falta de pasajeros.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más rutas de transporte interurbano para la capital fueron autorizadas por las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Las nuevas rutas son las cercanas al Distrito Central, por ejemplo hacia Las Casitas, Mateo, Santa Ana y Cofradía.

Mario Mata, gerente del Sistema Integrado de Transporte del IHTT, anunció que las unidades de estas rutas se revisarán hoy para que inicien a brindar servicio a partir de esta semana.

Transporte urbano

El pilotaje en el transporte urbano de la capital ha generado que algunos transportistas quieran tirar la toalla por falta de pasajeros en sus unidades.

Y es que, según algunos dirigentes del transporte, no es rentable reactivar el servicio pues no hay ganancia ante la limitación de cantidad de pasajeros, rutas y también porque no hay actividad en las universidades y centros escolares.

Por ejemplo, en la ruta Nueva Suyapa-Mercado la semana pasada hubo pocas unidades circulando pues los conductores se encuentran inconformes con las condiciones.

“La gente busca cómo movilizarse, pero con tan pocos pasajeros no se puede tener ganancias, mejor estamos trabajando en otra cosa”, afirmó un conductor de la ruta Nueva Suyapa-Mercado.

Por su parte, las autoridades del IHTT informaron que se invitó a los transportistas a participar del pilotaje, pero que no es obligación de los conductores participar.

Además invitaron a los transportistas a reflexionar sobre que la crisis económica ha afectado a la mayoría de la población.

