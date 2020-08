Circulación normal de capitalinos en segmentación de fin de semana

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los capitalinos vuelven a circular durante los fines de semana después de 161 días.

La movilización de las personas, la actividad de los comercios, farmacias y bancos, entre otros, se desarrolló con responsabilidad y bajo las medidas de bioseguridad.

El último sábado y domingo que los ciudadanos tuvieron permitido movilizarse por la capital fue el pasado 14 y 15 de marzo ya que el 16 de ese mes se decretó el toque de queda en el Distrito Central y otras partes del país debido a la llegada del nuevo coronavirus.

Sin embargo, el tiempo de confinamiento ha hecho reflexionar a algunos capitalinos ya que las autoridades manifiestan que hay mayor responsabilidad al momento de salir.

Valoraciones

Para el ministro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, hasta ahora hay un mejor comportamiento en los ciudadanos pero advierte que no hay que confiarse.

“Ya son más de cinco meses de la emergencia y creemos que ya hay un poco de mayor conciencia al usar la mascarilla, más en la parte urbana que rural”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que en ningún momento se deben de relajar porque el virus no indica que esté bajando.

“En estos momentos el virus está en una forma ascendente, significa que aún no hemos llegado a una meseta y lo que sí se ve es una pequeña desaceleración, pero lo estamos viendo en hospitales, triajes y brigadas, da la sensación que no hubiesen tantos casos, pero la realidad es que el estado tiene mejores condiciones”, expresó.

En cuanto a los avances de las fases de apertura dijo que hay que tener prudencia y precaución todavía. “Mientras el virus no disminuya el llamado es a ser cautelosos, no queremos decir que estas decisiones que se han tomado no puedan retroceder, pueden retroceder en cualquier momento si la gente deja de tomar las medidas de bioseguridad”, dijo.

Por su lado, Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó que están avanzando responsablemente en el plan de reapertura y que nos llevará hacia una eventual reactivación de la economía.

“Es positivo que todo el sector productivo estará trabajando para quienes tienen su día de salida en fin de semana y también para los otros comercios, como bancos, supermercados, entre otros”, mencionó.

Una de las recomendaciones del sector privado es que sea a más dígitos por día, algo que están planteando en la Mesa Multisectorial.

La Secretaría de Seguridad reportó más de 100 detenciones por incumplir la segmentación en las últimas 24 horas.

Mantienen 78 puestos de control en la zona centro.

