Apoyemos el sueño de don Enrique hasta el final

Tegucigalpa, Honduras.- La meta de don Enrique López está a punto de cumplirse, la próxima semana ya tendrá la bendición de estrenar su nueva prótesis. Pero mientras se completa su proceso de rehabilitación, queda un 60% del costo total de sus prótesis de brazos por cubrir.

La situación actual no deja de afectar emocionalmente a don Enrique, ya que a pesar de lograr su primera amputación, le preocupa el no poder aspirar a una fuente de trabajo por no tener brazos,desea volver a ser ese hombre valiente y esforzado que salía todas las mañanas a ganarse desde muy temprano el pan de cada día.

Su lucha emocional es constante y su alegría por volver a caminar se empaña por la permanente preocupación de no tener un empleo "estoy agradecido con Dios y todos ustedes por mi pierna,nunca olvidaré todos los que me han apoyado solo les pido me echen la mano con ajustar lo que falta de mis prótesis de brazos, los necesito porque quiero trabajar y ya no quiero seguir en las calles...quiero tener mi negocito con mi esposa en la casa" expresó muy conmovido don Enrique.

Luis Coto, técnico de Harrlez detalló que después de su cuarto chequeo, que consistió en hacerle una cuenca de yeso para elaborarle su prótesis viene un proceso de adaptación y estabilidad de su cuerpo, y tener sus brazos es muy importante para lograr un verdadero equilibrio de su paso" dijo el experto.

No dejes que se apague esa luz de esperanza en la vida de don Quique, puedes aportar la cantidad que dispongas en tu corazón a las siguientes cuentas bancarias habilitadas para la compra de sus prótesis de brazos: Banco Atlántida 014720227702 y Banco de los Trabajadores 21 119 0006 353, ambas cuentas de ahorro a nombre de Alejandra Canales Chirinos ó comunícate al 9442- 1375.