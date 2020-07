El servicio de agua potable seguirá cada tres días en la capital

Rommel Roque

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Entre tres y cuatro días será el promedio de espera por el servicio de agua potable para los capitalinos durante la primera quincena de julio.



Aunque no se reportan lluvias en los últimos días, los horarios de distribución se mantendrán intactos, confirmó Carlos Hernández, jefe de la División Metropolitana del SANAA.



Por los momentos, la represa de Los Laureles, que permanece al máximo de su capacidad (70%) con la cortina abajo, mandará agua por bombeo, dos veces por semana a los capitalinos.



Por su parte, la represa La Concepción, a un 75% de su capacidad, abastecerá por gravedad al 50% de la población cada tres días.



“Hay zonas como El Picacho donde ya días no llueve, eso baja el caudal y hace que oscile la espera entre tres o cuatro días”, explicó.



Según el ingeniero, pese a la distribución del recurso similar a la de junio, los embalses han disminuido solo un poco.



Mejoras



En cuanto a las mejoras para distribución de agua, Hernández mencionó que por los momentos hay “varias licitaciones” después que la Alcaldía abrió el proceso.



“No tardan en presentar ofertas para la represa de Sabacuante, eso ayudará mucho, pues sería del mismo tamaño que Los Laureles”, expresó.



Enumeró acciones para mejorar el sistema de tuberías en Jiniguare y dos o tres cortinas para captar unos cinco millones de metros cúbicos en el río arriba de la represa Los Laureles, y la mejora en las plantas de tratamiento.



“Son estudios, no tengo muchos detalles, pero ayudarán; por ejemplo, tenemos 27 estaciones de bombeo, las bombas son viejas, tienen 30 años, con las mejoras se distribuiría más agua”, dijo.