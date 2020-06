Retrocede la economía por incumplir las disposiciones

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-La esperanza de volver a generar ingresos económicos fue una ilusión que duró 14 días en el Distrito Central.



Apenas hacía dos semanas que las calles de la capital volvían a tener la presencia de sus ciudadanos, quienes detrás de sus mascarillas mostraban optimismo para laborar.



Sin embargo, esta fase 1 tuvo que ser suspendida por una semana debido al repunte de casos positivos de covid-19 que se registran en la capital. La capital volvió ayer a la fase cero y las cortinas de miles de negocios amanecieron de nuevo abajo.



Ayer los restaurantes estuvieron cerrados, los empleados que se encargan de cocinar los alimentos y los que realizan las entregas a domicilio se quedaron en casa, cumpliendo la nueva disposición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).



Las ferreterías que estaban dentro de la reapertura inteligente también se vieron en la obligación de cerrar sus puertas hasta nuevo aviso. Además las instituciones del gobierno suspendieron sus labores en las oficinas y muchas retomaron las atenciones en línea.



Las restricciones de movilidad siguen vigentes conforme al último dígito de la tarjeta de identidad, pero solo para operaciones de emergencia en supermercados, bancos, farmacias, gasolineras y mercados autorizados.



Estrictos controles



El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Luis Osavas, informó que serán más exigentes con los comercios para que apliquen las medidas de bioseguridad y prevenir más contagios por covid-19.



“Lógicamente en esta etapa, que se suspende la primera fase de la reapertura inteligente, pues se va a ser mucho más estricto con las medidas de bioseguridad que se le exigen a los comercios”, aseveró.



Al igual el subcomisionado Milton Obando, de la Unidad Metropolitana número 1 de la Policía Nacional, indicó que desde ayer se fortalecen los retenes que estarán instalados en 50 puntos del municipio.



Retroceso económico



El director ejecutivo de la Cámara del Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, manifestó a EL HERALDO que es un retroceso económico el que se ha tenido con la suspensión de la fase 1 debido al incumplimiento de las medidas de bioseguridad, en especial en los mercados de Comayagüela.



“Las repercusiones económicas son grandes, todavía no tenemos una estimación de las mismas. Sin embargo el hecho de que tengamos que retroceder es lamentable”, dijo.



Medina recalcó que el cierre debe de ser una lección aprendida y que de ahora en adelante se deben de respetar los protocolos de bioseguridad, ya que será el comportamiento de los ciudadanos lo que determinará volver a la fase 1, misma que será tomada en cuenta por la Mesa Intersectorial.



Por otro lado, el directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan José Lagos, consideró que la indisciplina de la población en cuanto a no acatar las medidas de bioseguridad provocó el cierre económico de la capital.



“La decisión del cierre de la capital obedece a la indisciplina y falta de responsabilidad individual y colectiva de la población, lo que tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de lo que representa esta enfermedad”, puntualizó.



También se refirió al cierre de la capital el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Luis Guifarro, quien opinó que no conviene pasar a la siguiente fase de reapertura por los índices de casos.



A su criterio, es necesario hacer un compás de espera para continuar con el plan de activación de la economía.



“Es necesario que las autoridades definan que por ahora no se puede avanzar hacia una segunda fase en la reapertura, tomando en cuenta el grado de infestación y muestras que estamos viendo”, agregó.



Para el científico Marco Tulio Medina hay un peligroso sentido de negación en la población de aplicar bioseguridad.



“La negación es un fenómeno psicológico en el cual usted asume que las cosas no van a ocurrir y está convencido de que este problema no le va a afectar, y desgraciadamente en el tema de salud pública la población y los médicos hemos observado que existe una enorme negación”, advirtió.



Modelo de cierre a prueba



La capital no es el único lugar que permanece cerrado.



Desde el pasado jueves, en Amapala nadie entra, nadie sale, luego de reportar el primer deceso sospechoso por el virus.



Isela Torres, directora de Turismo de la Alcaldía de Amapala, manifestó que los habitantes están cumpliendo con la extrema disposición del cierre.



Al igual explicó que aún desconocen la causa de muerte del habitante, pues esperan los resultados de la prueba.



En el Valle de Sula no hace mucho determinaron una semana de cierre total, el cual no resultó efectivo porque el repunte de casos continuó. El impacto de este cierre en el DC se verá en la primera semana de julio.