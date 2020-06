Brotes por covid-19 se pueden extender hasta el próximo año

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Acercarse más a Dios y a su familia es la lección que le ha dejado la pandemia por covid-19 a Harry Bock, el doctor al frente de contrarrestar el mortal virus en el Distrito Central.



El titular de la Región Metropolitana de Salud dice que jamás había vivido algo similar y se siente vulnerable. Avizora que si no hay un cambio de actitud entre los capitalinos, y si las autoridades no toman medidas enérgicas, los contagios se van a salir de las manos.



En entrevista con EL HERALDO, el galeno habla del panorama gris que pinta para el municipio. A continuación sus valoraciones.



¿Seguirán elevándose las cifras de casos para el DC?

Hacemos proyecciones con base en análisis epidemiológicos. Hemos hecho un buen trabajo de mitigación. Estas dos últimas semanas ha ido en aumento, la proyección del 13 al 30 de este mes es de 6,500 a 7,000 casos de covid-19 positivo.



¿Cuál ha sido el detonante para que se eleven los casos positivos por covid-19?

Nosotros consideramos que el detonante fue la reactivación del comercio, a pesar de que presentaron un protocolo de bioseguridad, algo está pasando con la apertura.



¿Cuántas pruebas se han hecho en el Distrito Central?

Hemos hecho 18,753 pruebas a pacientes sospechosos de covid-19. De ellas 9,229 son negativas y 3,349 positivas y tenemos pendientes de resultados otras 6,843 pruebas. Tenemos un retraso de cinco a siete días en los resultados. Enviamos 700 pruebas diarias al Laboratorio Nacional de Virología.



¿Considera que se ha manejado bien la pandemia en la capital?

Nosotros como Región Metropolitana de Salud sí hemos hecho lo que nos corresponde.

Pero hay que ver el otro lado que es la actitud del capitalino, todavía hace falta mucho. Cuando vamos a la casa del paciente, nos pasa que no lo encontramos... y resulta que anda comprando en el mayoreo, ¡es una irresponsabilidad! Por eso podemos ser el nuevo foco de aquí a julio si seguimos así.



¿Será el covid-19 una enfermedad endémica?

Como es primera vez que sucede, después puede que se haga endémica como el dengue. La transmisión comunitaria está al cien por ciento, donde todos somos sospechosos y en cualquier lugar nos podemos contaminar. Posiblemente el iceberg sea del 30 de julio al 20 agosto, puede que estemos todo el año con casos de covid-19 y posiblemente el otro año. Varios podemos morir, de eso no hay duda.



¿Usted se siente vulnerable?

Todos somos vulnerables, pero si yo no me quiero enfermar me tengo que proteger, porque tengo familia, no quiero que se enfermen. En un momento dado a todos nos puede dar.



¿La situación de la capital se puede salir de control?

De eso no hay duda. Vamos a tener esta pandemia hasta que cada uno diga ¡hasta aquí, no más!



¿Recomienda el cierre del Distrito Central?

Nosotros damos una recomendación y Sinager será quien decida. Pero sí, hay que bloquear la capital unos 15 días, que nadie entre de otros municipios y que cada quien esté en su casa. Si no lo hacemos podemos lamentarlo después.



¿Se debe detener el avance de la reactivación económica?

Es difícil en un país pobre, nuestra población vive del día a día; pero sí, observamos que luego de la reactivación la incidencia de casos va hacia arriba. Si así continuamos, de aquí al 30 de junio llegamos a los siete mil casos, se debe cerrar la capital.



¿Cuándo se controlará esta pandemia en el país?

Cuando todos seamos susceptibles y encontremos una vacuna. Una vez que tengamos una vacuna ya no será una enfermedad endémica.



¿Es efectivo el tratamiento MAIZ?

No le puedo decir sí o no, porque está en estudio, pero fue recomendado bajo la experiencia de varios médicos y de la Mesa Multisectorial. Hasta que pasen unos cinco meses se podrá decir su efectividad.



¿Podremos superar en cifras a Cortés?

Acordémonos que es la capital, tenemos más población, topografía irregular y hacinamiento. Aquí podemos convertirnos en el nuevo epicentro si no hay responsabilidad compartida.



¿Habrá un retroceso en el sistema de salud?

Sí, claro. Nosotros nos establecemos metas, por ejemplo con la jornada de vacunación, solo tenemos cumplido el 8% de la meta, todo está concentrado en el covid-19.



¿Puede afectar la salud de los capitalinos que no se cumpla con el cuadro de vacunación?

Sí, sobre todo por la influenza, este virus si se descuida nos puede matar de una neumonía grave. Pero no hay transporte, hay miedo, por eso no acuden a vacunarse.



¿Cuánto es el personal de Salud que está afectado?

Hay 334 empleados de Salud comprometidos.



¿El personal podrá seguir tolerando este ritmo?

El recurso humano está agotado, la RMS cuenta con 1,700 empleados, el 35% son mayores de 60 años y el 20% son hipertensos, entonces no están trabajando.



¿Cómo sobrellevar dos epidemias?

Es difícil, pero con dengue ya sabemos qué hacer, pero no podemos hacer el control vectorial al 100%. Dengue hemos tenido toda la vida, lo que afecta es la inconsciencia del ciudadano.