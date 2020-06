Su negocio está cerrado y perdió su mercadería en el voraz incendio

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-El 2020 ha sido el año más difícil para Felipe Raudales.



Su negocio Pipes Collection’s, especializado en zapatería, está apagado y cerrado en el mercado Séptima Avenida.



Desde marzo, las máquinas de coser no se han encendido, el pegamento se endureció y el cuero polvoso aguarda ser transformado en plantillas. La cortina de su local en la plaza de ventas se mantiene abajo, lo que ha generado que sus ingresos también se encuentren estancados.



Por si fuera poco, Felipe vendía su mercadería en un humilde puesto en el mercado Quinta Avenida, pero todo se lo arrebató el fuego en el voraz incendio que se registró la madrugada del 24 de abril. Las llamas consumieron el poco producto que le quedaba para subsistir.



“Todos los zapatos que elaborábamos en el taller se quemaron, fueron momentos de llanto y desesperación, sentimos mucha tristeza”, confesó afectado emocionalmente.



Las deudas con las instituciones de crédito le mantienen intranquilo y su esperanza es reactivar su única fuente de empleo desde hace una década.



“En este mercado no hay nadie que esté trabajando, teníamos pedidos de zapatos escolares, y ahora este producto ya no se venderá”, afirmó el zapatero.



Los planes que se había trazado para este año están intactos, espera cumplirlos a pesar de todos los obstáculos.



Felipe espera con ansias el día que pueda llamar de nuevo a sus colaboradores para que se reintegren a sus labores.



Lamentó que su centro de trabajo permanezca cerrado pues él, al igual que sus compañeros de oficio, se encuentran en estado de calamidad.