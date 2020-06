Retenes de desinfección generan ingreso económico para capitalinos

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA,HONDURAS.-Las medidas de bioseguridad para combatir el coronavirus se han convertido en un método de ingreso económico para algunos capitalinos.

Las entradas de los barrios y colonias de la capital ya no son lo mismo después de más de 80 días de confinamiento.

Ahora en casi todos los sectores de la ciudad hay hasta más de tres personas que cargan a cuestas una bomba pulverizadora que contiene una mezcla de agua y cloro para desinfectar los vehículos que ingresan a barrios y colonias.

Sin embargo, después de rociar las llantas del automóvil se acercan a las ventanas de los conductores y con una caja solicitan colaboración monetaria para comprar insumos de fumigación o para tener un ingreso monetario para la alimentación de sus familias.

Diversos retenes

Y es que estos retenes de desinfección han generado molestias en algunos ciudadanos, ya que al momento de pasar por una colonia se encuentran hasta más de tres puntos.

“Se comprende que la situación no es favorable para nadie y que por eso lo hacen, pero he pasado por colonias que hay hasta tres retenes de desinfección, nos piden dinero y tal vez podamos dar en uno, no en todos. También deben comprendernos”, manifestó Alejandro Aguilar, un ciudadano.

En algunos sectores son los vecinos los que se encargan de mantener estas medidas para mayor seguridad, pero en otras ocasiones se movilizan capitalinos de otras zonas para desinfectar los carros y ganar dinero con las contribuciones.

Tal es el caso del joven Brayan Olivera, quien es residente de la colonia El Porvenir y junto a ocho amigos se encargan de rociar los vehículos que pasan por el barrio El Chile.

“Como no tenemos trabajo, le ayudamos a este barrio a desinfectar los carros y si nos quieren dar dinero es voluntario, porque nosotros no trabajamos y necesitamos comprar cloro y gel”, comentó Olivera.

Otra de las formas es que se instalan en zonas residenciales en espera de obtener mayor recolección de dinero por el estatus social de los habitantes.

La Gerencia de Orden Público de la Alcaldía afirma que no han otorgado ningún permiso para realizar estas labores.

“La Alcaldía no está emitiendo ningún permiso, ni temporal ni permanente, ni autorizaciones verbales ni escritas. No se ha colocado a nadie en estos lugares”, dijo Donadín Fuentes, titular de Orden Público.

Fenómeno

Para el sociólogo Armando Orellana, este es uno de los fenómenos que se visualizarán en unos meses en la capital como resultado del desempleo que está dejando la pandemia

del coronavirus.

“La pobreza se ha duplicado y probablemente en medio de la pandemia se triplique o en una mayor amplitud, porque no hay oportunidades de empleo”, comentó Orellana.

El especialista califica las desinfecciones a cambio de dinero como semimendicidad, ya que estas personas realizan pequeños trabajos a un bajo costo, producto del desempleo.