Primera quincena de junio, clave para evolución del covid-19 en DC

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los primeros quince días de junio están bajo la lupa de las autoridades sanitarias ante un posible incremento en el reporte de casos de covid-19 en el Distrito Central.



Las autoridades de Salud vaticinan que esta primera quincena podría registrarse un aumento de casos, pues la curva epidemiológica podría alcanzar su pico más alto.



En la capital hay 290 sectores con casos positivos, de los 1,070 barrios y colonias que abarca la Región Metropolitana de Salud, es decir que en el 27% de las colonias y barrios de la ciudad hay al menos un caso de coronavirus y la posibilidad de que se siga expandiendo por el municipio es inminente.



Los tres principales focos de contagio en la capital hasta el momento son las colonias Las Torres con 42 casos, la Penitenciaría Nacional con 31 casos y la populosa colonia Kennedy con 26 casos.



Con la llegada del sexto mes del año y el tercer mes en confinamiento, la mayoría de los capitalinos comienzan a cuestionarse el panorama para este período de tiempo.



Harry Bock, titular de la Región Metropolitana de Salud, vaticinó que para la primera quincena del mes se podrían alcanzar los 1,400 casos de personas contagiadas.



“Esa es la sorpresa que vamos a ver, puede que haya un aumento paulatino, esperamos que haya un incremento, estos primeros diez días son cruciales, porque esperamos la mayor cantidad de casos”, afirmó Bock.



El titular de Salud afirma que como entidad están a la expectativa, ya que con la reactivación de la economía en el país las proyecciones apuntan a un aumento paulatino de casos de covid-19.



Proyecciones

La Unidad de Datos de EL HERALDO realizó una proyección de casos al 15 de este mes y los resultados fueron que para esa fecha habría unos 1,932 casos de coronavirus en la capital.



Comparado con la estimación de salud, hay una diferencia de 532 casos.



Para esta diferencia se debe considerar que según expertos de la salud no hay un suficiente muestreo, situación que impide tener datos reales de la situación en la capital.



Por ejemplo, el médico intensivista Hugo Fiallos considera que no se realizan suficientes muestras en la ciudad.



“Nos dejan sin datos, solo podemos trabajar sobre datos anecdóticos. Hay un subregistro y una lentitud peligrosa en entregar los resultados de las pruebas”, afirmó Fiallos. Además, lamentó que el Distrito Central podría ser un foco potente de los contagios y no se le da la atención debida.



Otro de los puntos en contra para la capital es que en las colonias en las que hay reporte de casos no existen las condiciones adecuadas para poder establecer el autoaislamiento.



“En muchas de esas casas solo hay un cuarto, es mentira que hay solo un cuarto para la persona que esté aislada, me atrevo a decir que hasta en las que sí hay condiciones, las personas no respetan el autoaislamiento”, lamentó Fiallos.



Fallecidos

En la capital se reportan 26 personas fallecidas por coronavirus. De esta cifra, 17 son varones.