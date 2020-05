Represa Los Laureles alcanza su nivel máximo este sábado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las últimas lluvias en la capital hondureñas hicieron que la represa Los Laureles alcanzará su nivel máximo, según constató EL HERALDO la mañana de este sábado.



El estancamiento tiene una capacidad de 10.50 millones de metros cúbicos y la última sequía había dejado solo lodo en el lugar.

ADEMÁS: Fuertes lluvias dejan inundaciones y destrozos en viviendas de la capital



No obstante, los aguaceros que han azotado la zona central han rebasado los límites del embalse que abastece un sector de la capital de Honduras.



Aunque Los Laureles es un presa importante, su capacidad no permite abastecer sola a los hogares capitalinos, así como la Represa La Concepción, la cual no ha tenido una mejora sustancial en su almacenamiento.



De acuerdo al último dato actualizado en el portal de el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), La Concepción hasta ahora solo tiene el 23 por ciento de su capacidad.

Datos Represa Los Laureles

El embalse Los Laureles está ubicado al sur oeste de la ciudad capital en la cuenca del Río Guacerique, este embalse atiende una cobertura de abastecimiento del 30% de la ciudad beneficiando a una población que oscila alrededor de 210,000 habitantes.



Máximo de operación = 1,033 m sobre el nivel del mar Nivel Mínimo de operación = 114 m sobre el nivel del mar.

Embalse La Concepción

El Embalse Concepción está ubicado al Sur Oeste de la capital en la cuenca del Río Grande. La obra fue iniciada en 1989 y se culminó en 1993, el costo total fue de 110 millones de dólares con financiamiento de los gobiernos de Italia, Francia y una contraparte de financiamiento Nacional.



La cortina mide = 68 m de altura y 710 m de cresta, Nivel máximo de operación = 1,155 m sobre el nivel del mar Nivel mínimo de operación = 114 m sobre el nivel del mar.

DE INTERÉS: Más de 40 familias afectadas por derrumbe de rocas e inundaciones en la capital de Honduras