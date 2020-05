Vecinos de la Kennedy demandan control y orden de vendedores

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA,HONDURAS.-El plan de cierre de los tres de los cinco accesos a la colonia Kennedy quedó abortado.

El patronato del populoso sector solicitó a Copeco el cierre parcial de entradas cuando todavía había un caso de Covid-19, hace unos diez días.

Ahora en la Kennedy hay nueve casos, y las autoridades sanitarias recomendaron que se debía de promover el autoaislamiento y no cerrar el sector pues no lo consideraban necesario.

“Yo me siento preocupada, porque no quisiera que nadie más estuviera contagiado. Salud se considera capaz para decir que no se cierre, me imagino que ellos tiene el manejo de los pacientes”, afirmó Manuela Oyuela, presidenta del patronato de la Kennedy.

Sin embargo, lo que más preocupa a los vecinos es que la zona se ha llenado de más vendedores ambulantes.

“Nosotros apoyamos a todos los vendedores que están censados en la colonia, pero no podemos apoyar a los vendedores nuevos, esto es demasiado”, aseguró Oyuela.

Y es que el principal temor es que con los nuevos comerciantes no hay ningún control de donde provienen.

En la Calle del Comercio hay más de 50 nuevos vendedores en vehículo que se han llegado a instalar al lugar y muchos sin utilizar mascarilla o gel antibacterial.

Además que la cantidad diaria de personas que acuden a visitar la colonia para realizar compras o visitar familiares es significativa, lamentó la presidenta del patronato.

Cuarentena

Ante el incremento de casos de coronavirus en la ciudad los expertos han recomendado realizar un toque de queda absoluto en la capital, pues consideran que los pobladores no han respetado el confinamiento ni las medidas de prevención.

En ese sentido, vaticina que no tarda la irresponsabilidad en pasarle factura a la cifra de contagios del municipio