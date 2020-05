Con 700 casos de Covid-19 puede cerrar este mes el Distrito Central

Silvia Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si los capitalinos continúan sin respetar el confinamiento ni aplicar las prácticas de higiene, el coronavirus seguirá ganando más terreno en la capital.



Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud lamentaron ayer que un buen grupo de ciudadanos no ha cumplido con las medidas de prevención, por lo que las proyecciones de casos por Covid-19 en la ciudad son sin duda hacia la alza.



Harry Bock, titular de la entidad sanitaria, explicó que con el brote de casos en la colonia La Rosa de Comayagüela se podría llegar a registrar unos 400 casos de personas contagiadas al 15 de este mes, es decir, a este viernes. A esto se debe sumar los brotes en el Hospital Escuela y en la Policía Municipal, por lo que la cifra de contagiados rondaría entre los 600 a 700 casos positivos al cierre de mayo.



“Todavía la situación es manejable, los hospitales no están saturados. La capital tiene una topografía irregular, hay más población y ahora la economía se ha empezado a reactivar. Usted va a los mercados y parece feria. El cierre deberá ser evaluado ya”, afirmó Bock.



Además, manifestó que si se llegara a los mil casos, será obligatorio encender las alertas de las autoridades para tomar decisiones más severas, a pesar de que la empresa privada ha comenzado a reactivarse de manera paulatina.



Bock recomendó que en cada comercio se deben cumplir las normas de bioseguridad para evitar la propagación del virus que puede desencadenar en una neumonía severa.Las crudas cifras.



En la capital, según reportes de la entidad sanitaria, hay 125 colonias en las que al menos hay un caso positivo de coronavirus y la mayoría de los sectores se ubican en Comayagüela.



Según la base de datos de EL HERALDO que se nutre de los informes de Sinager, al 11 de mayo, se reportan en la capital 312 casos, de los cuales 173 son varones y representan el 55.4 por ciento.



Las colonias de mayor concentración de casos son Las Torres con 28 casos y La Rosa con 22. Según los informes de Salud, en la ciudad por lo menos en 70 colonias hay una persona contagiada y en nueve colonias del DC el reporte es de más de cinco personas infectadas.



Esta semana se intensificarán los trabajos de búsqueda intencionada de casos, por lo que se estima realizar entre 150 a 180 pruebas diarias, de manera que a mayor cantidad de pruebas se puede obtener una base de datos más realista.



Carlos Cordero, titular de Copeco, explicó que las medidas de contención en el municipio se han aplicado desde que comenzó la crisis sanitaria y que el cierre podría evaluarse dependiendo de la incidencia de casos.



Por su parte, el infectólogo y epidemiólogo Tito Alvarado vaticina que no será necesario llegar al cierre total de la ciudad, pero que sí se debe continuar con la restricción en la circulación de personas.



“No creo que se llegue al cierre total, porque ni en San Pedro Sula se ha logrado a pesar de intentarlo”, afirmó Alvarado.



Y es que algunos expertos de la Salud recomendaron al gobierno declarar toque de queda absoluto en la capital para evitar más contagios, e incluso por las redes sociales circulan mensajes sobre que el cierre de la ciudad se hará pronto. Este extremo no ha sido oficializado por las autoridades de Sinager.