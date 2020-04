Seis negocios multados en la capital por alza de precios durante emergencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos a la bulla y otros a la cabuya, reza el refrán con que los hondureños identifican una situación en la que el relajo o caos es aprovechado por algunos “vivos” para lucrarse, realidad que se aplica en la capital.



En medio de la emergencia nacional por el coronavirus y la necesidad de la gente por adquirir productos alimenticios, en los locales de venta cercanos, ya sea pulperías o mercaditos y hasta supermercados, denuncian un ingrato incremento en los precios.



“Yo he ido tres veces a la pulpería cerca de mi casa a fin de respetar el toque de queda, pero en cada una he encontrado precios diferentes en las mismas cositas que compro, mire, yo mejor ya ni pregunto cuánto vale el litro de leche porque me voy de espalda. Al menos encuentro, pero es injusto que se aprovechen”, denunció doña Carmen Molina, vecina de la colonia Kennedy.

Mientras los consumidores reportan alzas principalmente en la leche, azúcar, pan y huevos, los pulperos en descargo sostienen que ahora abastecerse se volvió una odisea y tienen que invertir más dinero en transporte hasta el negocio.



Según algunos locatarios, el aumento es una cadena sin fin.



“No están viniendo todos los carros repartidores, me toca contratar un carro particular para ir por el producto. Me cobran de 300 a 400 lempiras por el viaje, gasto más dinero y no se puede vender las cosas al mismo precio”, justificó una dueña de pulpería.

La gente denuncia un grosero aumento en los huevos, azúcar y leche.



Congelamiento de precios

A los comerciantes, dueños de pulperías, mercaditos o supermercados que especulen con los precios serán sancionados con una multa de uno a diez mil salarios mínimos.



Así recordaron las autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor al indicar que el gobierno decretó un congelamiento de precios de la canasta básica, justamente por la crisis que vive el país.



Advirtieron que los operativos para hacer prevalecer la estabilización de precios son permanentes y que no se quejen si son sancionados.

Según el titular de la entidad, Mario Castejón, hay sanciones en seis establecimientos, entre ellos, dos mercaditos, dos pulperías y dos mercados. Asimismo, la subdirectora de la misma entidad, Sonia Montes, señala que cuando detectan una anomalía, la primera vez se llama la atención y si en la segunda visita de los inspectores el alza sigue, se procede según lo estipulado en la ley.



“Las sanciones en estos momentos no podemos emitirlas porque los términos legales están suspendidos, cuando los plazos estén vigentes se hará el procedimiento”, aseguró.

Para denunciar anomalías en los precios fijados para los 30 productos de la canasta básica, el ente tiene habilitada la línea 115 sin costo alguno.

Sin aplicación

Otro de los decretos que no termina de cumplirse es el toque de queda absoluto. Ni la alarmante cifra de casos de muertes que ubican a Honduras como el país con más letalidad en el continente hace recapacitar a la población y quedarse en casa. El jueves, la medida de nadie circula fue respetada a medias.



Aunque la presencia de personas y automóviles en las calles de la ciudad fue menor que el martes anterior, también prohibido para circular, las personas siguen sin acatar la medida.

Hoy es el tercer día de segmentación y corresponde a las terminaciones de identidad 7, 8, 9 y 0, por lo que se espera un mayor número de personas en las calles al tratarse de cuatro números los autorizados.

El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), clamó a los hondureños que se abstengan de salir.



“Si usted se queda en casa, la probabilidad de contagio es de 0, pero si usted sale puede convertirse en un transportador del virus”, manifestó.



Por su parte, el general Tito Livio Moreno, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, manifestó a EL HERALDO que toda persona que no acate las medidas establecidas será detenida y trasladada a centros de detención.



“No quieren entender que es por su bien, para que no contaminen a otros. El problema es que una persona puede ser irresponsable, salir y no tomar las medidas sin saber que a quien más van a afectar es a la propia familia”, refirió.