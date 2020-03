La capital se sumerge entre protestas por desesperación ante toque de queda

Javier Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La emergencia global y las condiciones de aislamiento derivadas del Covid-19 han traído un sinnúmero de problemas en el país.

Una de las mayores vicisitudes es la falta de alimentos en el seno de los hogares, principalmente en las grandes ciudades.

Desde el miércoles anterior, el gobierno lanzó la denominada Operación Honduras Solidaria, que consiste en dotar de víveres de primera necesidad a las familias más necesitadas de las ciudad de Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca y San Pedro Sula.

Sin embargo, los tiempos de entrega y distribución de las ayudas han derivado también en la desesperación de gran parte de la ciudadanía que se ha quedado sin nada que comer.

Ayer las protestas en demanda de alimentos al Estado cumplieron su quinto día consecutivo y las acciones de exigencia se ampliaron a sectores de la ciudad industrial. En Tegucigalpa, las protestas se han incrementado de forma alarmante.

Una de las zonas bloqueadas por los pobladores fue la calle que comunica el barrio El Chile, colonia El Porvenir y la Soto, quienes quemaron llantas y pusieron piedras en medio de la vía, mientras gritaban: ¡Tenemos hambre, queremos comida!

En el sector conocido como El Guanábano, a inmediaciones del botadero municipal, los pobladores se tomaron la vía principal hacia el departamento de Olancho.

La exigencia, la misma. La Policía Nacional dialogó con ellos y llegaron al acuerdo de quitar las barricadas con la promesa de que las raciones les llegarían a las 4:00 de la tarde, de no ser así volverían con los reclamos.

Más céntrico, en el bulevar Suyapa, a unos metros del Hospital Escuela; pobladores de las faldas del cerro Juana Laínez no se quedaron atrás y dejaron entrever su angustia.

“Tenemos ancianos, tenemos niños en nuestras casas y no es posible que no se acuerden de nosotros, hace cuánto comenzaron a repartir la comida y no han podido llegar a donde nosotros”, expresó uno de los protestantes, vecino del Juana Laínez.

