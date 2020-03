Capitalinos cumplen a medias toque de queda

B. García/R. Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-No utilizaron mascarillas ni guantes y tampoco atendieron el decreto ejecutivo de permanecer dentro de sus viviendas. Aunque los bulevares y parques del Distrito Central estaban casi vacíos y todo parecía bajo control, el toque de queda absoluto decretado por el gobierno, que impide la libre movilización por las calles de la ciudad con el objetivo de frenar la propagación del Covid-19, no fue cumplido a cabalidad.



La aparente soledad con la que amaneció ayer la capital terminó en los mercados de las ciudades gemelas, donde el tenso ambiente de la pandemia no parecía afectar a los vendedores y compradores de verduras, ropa y comida. Algunos andaban sus mascarillas, caminaban aceleradamente para comprar artículos, según ellos de urgente necesidad, mientras otros circularon sin ninguna protección.



Las gasolineras permanecieron cerradas, algunas atendieron por horas, pero de dos en dos.



El Parque Central de Tegucigalpa, uno de los lugares donde la afluencia diaria de personas es fuerte, ayer solo era custodiado por un puñado de Policías Municipales y unos cuantos capitalinos que intentaron captar unos centavos con la venta de mascarillas, una idea que fue apagada por la ausencia de transeúntes.



Este desolado panorama, provocado por una ciudad paralizada a causa del coronavirus, cambió drásticamente con solo cruzar el puente Mallol e ingresar al mercado Colón, donde las personas recorrían tranquilamente los puestos de venta, buscando los mejores precios de los productos.



Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, manifestó que los operativos, que iniciaron el lunes, ya suman el cierre de unos 55 locales en mercados, barrios y colonias.



“A partir de ahora vamos a aplicar lo que establece la Ley de Policía y de Convivencia Ciudadana, los negocios abiertos serán requeridos”, aseveró.



Explicó que basados en el Plan de Arbitrios, los comerciantes que insistan en mantener sus negocios abiertos podrían recibir una sanción económica, que oscila entre los dos mil a cinco mil lempiras.



Aunque en un intento por restaurar el orden se realizaron operativos en mercados y colonias, la indiferencia sigue ganando.



Disuasivos

Ni siquiera la falta de transporte público, que obligó a los ciudadanos a caminar largas distancias, fue impedimento para que los capitalinos salieran a las calles. La mayoría de las unidades de buses y taxis paralizaron sus servicios en obediencia a la ley.



Ciudadanos entrevistados por EL HERALDO detallaron que ni siquiera los taxistas VIP quisieron atenderlos pues los conductores –más temerosos por las sanciones que por el Covid-19– prometieron que mantendrán sus vehículos paralizados.



Solo algunos incumplieron la disposición e intentaron ganarse unos lempiras, pero fueron detenidos en los operativos que se instalaron en varios puntos de la ciudad.



Según las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), durante el lunes se decomisaron 31 unidades y la mañana del martes más de una docena.



Rigoberto Galo, dirigente del rubro, solicitó reconocer que por la pandemia “todos están perdiendo”. Bajo esa premisa explicó que por tener los vehículos paralizados no tienen para cubrir sus necesidades, pagar extorsión o las deudas con los bancos.



Mientras los ciudadanos ignoran que la pandemia ya llegó y se niegan a acatar las recomendaciones, se vuelve más vulnerable al frágil sistema sanitario.



Gabriel Rubí, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que para disuadir a los desobedientes fue necesario arreciar las medidas coercitivas, entre ellas instalar 22 retenes policiales y militares en distintos puntos de la ciudad.



Asimismo, las carreteras que conectan la capital con las salidas hacia las zonas norte, sur, oriente y occidente fueron cerradas. La medida causó malestar en los que intentaron ir a “pasar la cuarentena” a sus lugares de origen. José Coello, vocero de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), dijo que los operativos continuarán y quienes violen el toque de queda, que continúa hoy, serán detenidos de inmediato. “Queremos mantener el orden y la calma, buscamos evitar la aglomeración de personas en espacios abiertos, les recordamos que la población puede moverse solo en caso de una emergencia”.