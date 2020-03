31 unidades decomisadas por desacato a no circular

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchos capitalinos que tuvieron que movilizarse ayer por su tipo de trabajo se vieron obligados a caminar, pedir jalón o hacer una larga espera para abordar un bus o taxi.



Este último extremo se registró debido a las pocas unidades del transporte público de la capital que se atrevieron a salir, a pesar de la prohibición que hizo el gobierno por la emergencia nacional por coronavirus (Covid-19).



Sin embargo, pasadas las 8:00 de la mañana y para evitar el desacato y que se diera una aglomeración de personas en las unidades de transporte, sobre todo en buses ejecutivos, las autoridades comenzaron a realizar operativos en la ciudad.



El trabajo conjunto entre el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU) dio como resultado el decomiso de 31 unidades, 19 de ellas fueron buses ejecutivos o rapiditos, cinco microbuses y siete taxis.



Las unidades estarán retenidas por siete días para garantizar que no circulen por la ciudad.



La detención de las unidades se realizó mediante operativos fijos, patrullajes en motocicletas y retenes en lugares estratégicos.



“Estamos supervisando desde temprano, encontramos que varias unidades que no estaban acatando las medidas, el decomiso es preventivo, para evitar que se conviertan en una forma de propagación del virus”, explicó Juan Sabillón, subcomisario de la FNSTU.



Los operativos seguirán este día, más con la declaratoria de toque de queda, emitida vía decreto.



“Estamos detenidos, no vamos a salir, no quiero ser multado, en mi caso hasta después de Semana Santa podría volver a trabajar, es una gran impacto, queremos dialogar con las autoridades”, lamentó Jorge Lanza, empresario del rubro.



Del otro lado de la moneda, muchos capitalinos que por su naturaleza del trabajo entran en las excepciones de circulación, se sienten afectados y hasta molestos porque no tienen ninguna opción de movilización hacia sus centros de trabajo.



“Yo trabajo en un banco, anoche mandaron una circular que me presente a trabajar, pero cómo lo hago si no tengo carro, ni hay transporte. Me tocó caminar”, contó una usuaria.



Reunión

Las autoridades del IHTT se reunieron con dirigentes del transporte para establecer estrategias para evitar la propagación del coronavirus una vez que se reanude el servicio.