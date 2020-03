La Cuesta recibe la Maratón del Saber por cuarto año consecutivo

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las sonrisas de 190 niños opacaron uniformes raídos, uñas con tierra y calzado gastado.



Gracias a la alegría que irradia la Maratón del Saber, la flama de la superación se mantiene viva en el Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle.



Travesía

Por cuarto año consecutivo, EL HERALDO llevó la caravana de la solidaridad hasta el municipio de San Lorenzo, Valle.



Específicamente a 147 kilómetros hacia el sur, está una apartada aldea bautizada como La Cuesta. En este lugar lleno de desérticos parajes, se edificó el centro con el nombre que rinde tributo al redactor del acta de independencia, José Cecilio del Valle.



El equipo de la sección Metro recorrió ocho kilómetros por una deteriorada carretera antes de encontrar la institución que abre sus puertas a niños de cinco postergadas comunidades.



Durante el trayecto, el vehículo cargado con las herramientas que ayudarán a los infantes a plasmar sus sueños y la ruta del éxito capturó la mirada de algunos curiosos.



Bienvenida a lo grande

Bajo el radiante sol que provocaba 38 grados centígrados de temperatura, los pequeñines se formaron bajo una reducida sombra al recibir indicaciones del director Roger Ochoa.



Tras dar un fuerte aplauso y un enérgico saludo de bienvenida a este rotativo, los estudiantes demostraron su agradecimiento con sinceras palabras y con el talento de una niña de sexto grado.



La pequeña Sara Mayorga, de 11 años, rompió el silencio y recitó una canción compuesta para retribuir la labor social emprendida por este rotativo.



“Muchas gracias de corazón y generosidad, para nosotros es un honor y decimos gracias a EL HERALDO”, entonó la pequeña.



Tras el derroche de talento, la estudiante Goldin Suazo, en representación de sus compañeros, reconoció la perseverancia de la campaña que por 17 años ininterrumpidos ha llevado útiles escolares a los más necesitados.



Durante la entrega de útiles escolares, el equipo de prensa conoció varias historias que se convierten en un ejemplo de superación digno de admirar.



Entre ellas, destacó la de Sergio Flores, un menor lleno de metas. A sus 13 años ya conoció los obstáculos de la vida, la falta de recursos económicos lo alejó dos años de sus estudios, sin embargo, gracias a los docentes de su escuela logró incorporarse a la jornada académica.



“Mis papás trabajan en el monte, pero no ganan mucho dinero”, detalló.



A diario recorre el irregular pasaje desde El Obraje hasta La Cuesta, dos horas de camino con el peso de las altas temperaturas sobre sus hombros no lo desaniman, cuando crezca prometió que será maestro.



“Le digo a todos los niños que estudien, si tienen la oportunidad deben aprovecharla; en mi caso, no tenía mochila ni uniforme, solo las ganas de venir a la escuela”, concluyó.



Cabe recordar que gracias al reportaje titulado “Alumnos reciben clases sentados sobre llantas y troncos de árboles” que publicó este rotativo en 2017 las instalaciones del centro cambiaron radicalmente.



Las precarias condiciones capturaron la atención de la Embajada de Japón en Honduras, en consecuencia los diplomáticos asiáticos aportaron 1.7 millones de lempiras para reconstruir la escuela y dotarla de pupitres, pizarras y todo lo necesario.



“Sin la publicación no hubiéramos conseguido la ayuda”, destacó el director Ochoa.