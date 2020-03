Sin excusas para no estudiar en Los Planes de Santa María, La Paz

Elvis Mendoza

LA PAZ,HONDURAS.- Surcando una carretera llena de baches, en medio de montañas que aún se pintan de verde producto del copado pinar y extensos sembradíos de café, la Maratón del Saber se adentró hasta la aldea de Los Planes, municipio de Santa María, departamento de La Paz.

A la aldea, que amanece cubierta por neblina todas las mañanas, el automotor blanco que mueve esperanza y superación arribó pasadas las 8:00 de la mañana.

Los niños del Centro de Educación Básica Herman Gastell recibían muy atentos sus clases cuando su concentración fue ligeramente alterada con el último rugir de un motor que se apagó frente al portón de su escuela.

En la fresca aldea -aunque cálida por la amabilidad de sus habitantes- rápido se corrió la voz sobre la inesperada entrega de útiles escolares.

Muy ordenados, uno detrás de otro, los pequeños salían de las aulas sorprendidos por las cámaras fotográficas e ilusionados porque en unos minutos tendrían útiles escolares nuevos.

Luego de un sonoro “bienvenidos” y unas sinceras palabras de agradecimiento de parte de los docentes se comenzó a entregar los kits que mantenían inquietos a los escolares.

La cancha del centro educativo fue el epicentro de la alegría, ilusión y la recarga de ánimos de seguir estudiando.

Uno a uno se entregaron más de 200 paquetes escolares, los que eran recibidos por las pequeñas manos de los aprendices y que respondían con un tímido “gracias” en forma de gratitud por tan noble gesto.

“Es de mucha satisfacción y agradecimiento a Dios y a EL HERALDO por haber venido a esta comunidad donde tenemos niños que solo vienen con un cuadernito de tareas a recibir sus clases”, expresó con emoción María Mejía, directora del centro educativo.

Luego de tener entre sus manos sus cuadernos, los pequeñines corrieron felices a sus aulas para abrir los paquetes y escudriñar entre las páginas donde plasmarán las letras y números que los llevarán a convertirse en unos profesionales para honrar a su patria.

“Es una gran ayuda en la asistencia de los niños, ya que muchas madres no envían a sus hijos porque no tienen para comprar un cuaderno, ahora no tendrán excusas para venir al centro educativo”, manifestó Mejía.

En las aulas, la algarabía de tener cuadernos nuevos no permitía seguir con las clases.

Los escolares, contagiados de emoción, mostraban, compartían y hasta intercambiaban los cuadernos, los docentes, con la misma emoción, observaban que sus pequeños tienen una pequeña esperanza para no desistir de sus sueños.

“Es una gran ayuda para los niños y los padres de familia, en esta zona rural hay padres muy pobres y no tienen cómo comprar los útiles. Con este apoyo los niños también se motivan a seguir en la escuela”, recalcó el profesor René Martínez.

Los pequeños llegaron a casa con una gran noticia, EL HERALDO los equipó con útiles escolares.

Segunda parada

Sentados en sus pupitres encontramos a los 70 estudiantes de la Escuela Rigoberto Alvarado, ubicada en la aldea Planitos, en Santa María.

Mientras escuchaban y miraban con atención los apuntes de las pizarras, los niños fueron sorprendidos por la inesperada visita del equipo periodístico.

El ingreso del fotógrafo Marvin Salgado a las únicas dos aulas donde reciben clases los seis grados los activó como el chocolate a los niños.

Invitados a salir a la cancha deportiva de la escuela, los alumnos se colocaron bajo la fresca sombra de un árbol y ahí comenzó la entrega.

“Acá hay niños que sus padres son de escasos recursos económicos y EL HERALDO les ha venido a dar una importante ayuda, sobre todo a los niños para que no deserten”, recalcó Sandra Velásquez, subdirectora de la escuela.

La sonrisa de gratitud es la mejor recompensa a la solidaridad, y en los rostros de los infantes se dibujó automáticamente tal bello gesto.

Los pequeños, con sus uniformes blancos y azules y algunos con ropa de color, corrieron hasta sus pupitres para sacar sus nuevos lienzos y comenzar a reescribir su futuro lleno de conocimientos.

“Me salió un cuaderno para hacer dibujos”, “a mí uno cuadriculado”, “ya tengo cuadernos nuevos, ¡síiiiii!”, eran las frases que los niños expresaban. 280 escolares fueron equipados por la Maratón del Saber que por 17 años ha llegado a lugares recónditos del país.