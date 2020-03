Centros de educación obligados a comprar agua

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La crisis de agua que azota la capital llegó hasta las aulas de aprendizaje. Varios centros educativos se han visto obligados a cerrar los sanitarios, suspender clases y hasta comprar el vital líquido vía cisterna.



Un ejemplo de ello es la Escuela Álvaro Contreras, del barrio El Centro, donde hace una semana cancelaron las clases por un día a los estudiantes de la jornada vespertina.



“En la jornada de la tarde se cayó un niño en el baño y no teníamos ni para bañarlo, nos vimos obligados a suspender las clases”, manifestó Claudia Paguada, directora de la escuela.



Al igual han tenido que hacer uso de los fondos escolares para comprar agua vía cisterna, adquiriéndola a 1,100 lempiras. “No podemos estar comprando agua, nos han venido a regalar dos veces, pero las cisternas no entran por el portón. Necesitamos que hagan algo porque no se puede estar así, son 855 estudiantes matriculados”, dijo.



Otro centro escolar que se ve perjudicado es el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae). Acá la matrícula supera los tres mil estudiantes y que se ven afectados por la terrible sequía, ya que desde hace unos quince días están sin agua.



“Hemos comprado seis cisternas de agua, gastando 12 mil lempiras, porque cada una la compramos a dos mil. Necesitamos una solución”, se quejó Martha Rodezno, directora del Intae. Al igual se han visto restringidos en el uso del baño, los cierran cuando no hay agua.



En el Instituto Mixto Hibueras también adquieren agua cada mes a través de cisternas.