Baja entrega de agua vía cisternas y vecinos sufren las consecuencias

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los cuatro barriles están vacíos, en los baldes tiene ropa en remojo porque la poca agua de la pila no ajusta. El grifo permanece abierto con la esperanza de que el vital líquido llegue.



Así se encuentra la vivienda de doña Cristina Barahona, vecina de la colonia San Francisco, quien nos permitió ingresar a su morada para que comprobáramos su terrible necesidad hídrica.



“Estamos esperando que venga el agua, ya no tenemos nada en los recipientes. Esto es difícil”, explicó con palabras lo que el lente de EL HERALDO captaba.



La imagen de la pila seca en la casa es similar a las más de mil viviendas de la zona.



Y es que el racionamiento de recibir el agua por unas horas, tres veces al mes, no es lo único en esta colonia, ya que para colmo los carros cisterna no llegan a vender el preciado líquido.



“No tenemos nada de agua, tampoco dinero para comprar, pero por necesidad veríamos cómo hacer para que al menos se llene un barril, pero no entran las cisternas”, se quejó Jenny Lanza, otra vecina.



El malestar de esta habitante coincide con la de otros vecinos, quienes aseguran que tienen que salir al anillo periférico a perseguir y hasta rogar a los aguateros de las cisternas, pues no quieren vender por balde, ni barril, solo la cisterna completa.



“Acá no vienen a vender, mucho menos por balde, si queremos agua tenemos que estar de acuerdo varios vecinos para pagar la cisterna y de esa manera ir hasta el anillo a trae una”, manifestó Orlando Pérez, habitante.



Sus súplicas por agua se extienden hasta al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), entidad a la que claman envíe a diario estos carros que acarrean agua, ya que desean comprarla, pero que mantengan los precios justos, que no sean alterados o mejor si es agua gratuita.



Reduce abastecimiento

Hace un mes inició el plan de emergencia de distribución Agua en el Barrio del gobierno. Al comienzo, utilizaron 40 carros cisterna de diferentes instituciones, donde acarreaban unos 300 mil galones del vital líquido y que abastecían de cinco mil a siete mil viviendas al día.



Empero, 30 días después, todo cambió. El SANAA aseguró que surgieron problemas mecánicos en los carros, al igual los incendios han influido para mermar la distribución.



El proyecto solo está andando con 25 cisternas, las que acarrean 100 mil galones de agua al día, cantidad que abastece a tres mil viviendas.



Mientras que el plan reduce sus carros, en la capital unos 600 cisterneros privados hacen fiesta y comercializan al menos un millón de galones de agua.



El gerente de la División Metropolitana del SANAA, Carlos Hernández, aseguró que dentro de una semana se restablecerá el proyecto con las 40 pipas.