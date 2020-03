Inauguran un pozo de agua en la colonia Nueva Capital

Brayan Jhesua García

COMAYAGÜELA, HONDURAS.-La sequía que enfrenta la ciudad y los racionamientos actuales del agua no son algo nuevo en la colonia Nueva Capital.



La deprimida zona, ubicada en la parte alta de la ciudad, no cuenta con una red de tuberías y sus vecinos se abastecen con la compra de agua a las cisternas.



Sin embargo, la junta de agua de la colonia solicitó hace un tiempo la apertura de un pozo.



Ayer se realizó la inauguración del anhelado proyecto que tiene una profundidad de 630 pies y una producción de 150 galones por minuto.



El presidente de la junta de agua, Nelson Sierra, expresó que el pozo estaba hecho desde hace dos años, pero estaba en desuso por la falta de la bomba de extracción de agua.



“Ya se instaló la bomba, gracias a la colaboración de la Alcaldía Municipal, ellos contribuyeron con la perforación del pozo y con la compra de la bomba que costó 400 mil lempiras”, manifestó Sierra.



Con la apertura del pozo esperan abastecer a las cuatro mil familias de la colonia.



La distribución del agua se realizará una vez por semana en cada uno de los cinco sectores. A partir del lunes visitarán el primer sector y sucesivamente al resto.



Sin embargo, el agua no será gratuita, llevarán el preciado líquido en tanques a cada sector y se comercializará a 25 lempiras el barril.



Durante la inauguración la mañana de ayer los vecinos obtuvieron agua gratuita.



“Ya llevo siete viajes, es un ahorro, porque compro ocho barriles a la semana, ya me ahorra algo”, dijo doña María Escoto, de 47 años.



Los vecinos esperan que dentro de un año el agua se distribuya por medio de una red de tuberías.