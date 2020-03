Amnistías tributarias municipales no han sido publicadas en La Gaceta

Se desconoce el nuevo plazo de duración pues aún no existe la Ley que les garantice a los contribuyentes ponerse al día sin recibir penalizaciones por mora. Foto: EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El decreto de ampliación del paquete de amnistías que cobijará a los contribuyentes en mora de las 298 municipalidades a nivel nacional, sigue en espera.



EL HERALDO consultó a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) sobre la aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta, pero confirmaron que aún no han sido publicadas.



“En eso estamos, pero es bastante contenido el que se publicará”, confiaron escuetamente los encargados de editar el diario oficial La Gaceta.

ADEMÁS: Botón de pánico funciona en más de 100 buses de la capital



Otra fuente del Congreso Nacional (CN) aseguró que entre el próximo lunes y martes saldrá a la venta La Gaceta con las amnistías con fecha de los últimos días del mes de febrero.



Este viernes, durante la celebración del cabildo sectorial de la mujer, el primer regidor Juan Carlos García garantizó que el alcalde Nasry Asfura realizó las gestiones para que se publique el decreto que liberará a miles de contribuyentes de moras, recargos e intereses sobre sus impuestos vencidos.

Larga espera

El pasado 12 de diciembre, en la última sesión de la segunda legislatura, el Congreso Nacional aprobó el beneficio.



La aprobación fue incluida en el decreto 171-2019 del Presupuesto General de la República para el 2020. No obstante, aunque ocurrió la aprobación, permaneció desde enero en el Poder Ejecutivo para que fuese aprobado o en su defecto, vetado.



El decreto 171-2019, publicado el 31 de diciembre en La Gaceta, menciona la ampliación hasta marzo de 2020 del decreto legislativo 51-2018, el cual incluye un paquete de amnistías a obligados tributarios, personas naturales y jurídicas, es decir, libera del pago de intereses, multas y recargos por 90 días a los deudores.

LEA: Cada 9 días se distribuirá el agua desde este fin de semana en la capital



Sin embargo, este decreto 171-2019 no indica que se concede amnistía tributaria municipal y por consiguiente no puede entrar en vigencia.



Pero a 25 días de que venza el plazo de la amnistía, sigue sin ser publicado en La Gaceta ni puesto en vigencia en las bases de datos de las Alcaldías.



Según lo aprobado en ese entonces, la amnistía terminaría en el primer trimestre de Marzo. Hasta hoy, se desconoce el nuevo plazo de duración pues aún no existe la Ley que les garantice a los contribuyentes ponerse al día sin recibir penalizaciones por mora.