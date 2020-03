Los niños de Santa Catarina y Los Planes cambian sonrisas por útiles

Brayan Jhesua García

San Juan, Ojojona, Honduras.-Su timidez les impedía comunicarse, pero sus hermosas sonrisas no podían esconder su felicidad al saber que tendrían más cuadernos para sus tareas.



La belleza del municipio de San Juan, Ojojona, no está en su zona central, está en medio de sus montañas, donde hay cientos de pequeños que llegan a sus escuelas con su ropa de civil, con botas, tenis o hasta con sandalias, pero asisten a sus aulas de clases con lo más importante, con las ganas de recibir el pan del saber.



Esta vez la campaña solidaria de EL HERALDO subió los empinados cerros del municipio de Ojojona para visitar los recónditos caseríos de Santa Catarina y Los Planes, donde los pequeños estudiantes no esperaban nuestra noble visita.



El primer destino de la Maratón de Saber fue la Escuela España, ubicada en el caserío de Santa Catarina, aldea Santa Cruz. Para llegar a este centro escolar, el equipo de reporteros vivió toda una odisea. El viaje apenas comenzaba y el camino no era el mejor, sus calles no están emparejadas y las ruedas del pick-up blanco tenían que reforzarse sobre las piedras que se lo permitían. Luego de alrededor de dos horas de viaje se llegó al centro educativo.



Al desearles los buenos días los escolares en un tono bajo respondieron el saludo. La maestra, Osiris Martínez, salió con asombro y preguntó el motivo de nuestra visita. Antes de responder, se le preguntó a los pequeños si alguno sabía qué es EL HERALDO. Uno de los pequeños levantó la mano y dijo: “Es un periódico”, ante su acierto, el equipo les explicó la noble misión que le había hecho llegar a su humilde escuela.



Los escolares, con mucha alegría, se secretaban entre sí. Se les dijo que cada uno recibiría un paquete que contenía cuatros cuadernos, dos lápices, colores, borrador y sacapuntas.



Los 35 alumnos con alegría recibieron sus kits escolares.



La pequeña Daniela Castro, de 9 años, estudia con esmero para ser una doctora. “Gracias EL HERALDO por habernos traído útiles”, dijo entre una mezcla de alegría y timidez.



Al igual la profesora Osiris rindió las sinceras gracias por la donación de útiles.



Segunda estación

El próximo destino de la campaña fue la Escuela Ladislao Valladares, que se encuentra en el caserío de Los Planes.



Al igual es una zona alejada, pero está llena de futuros profesionales y para garantizar sus sueños, este rotativo llevó sus materiales a los futuros maestros, doctores y abogados.



Los 45 alumnos del centro recibieron bajo los radiantes rayos del sol sus nuevos compañeros de aprendizaje.



Andrea Gonzales es una alumna de primer grado, tiene seis años y sueña con ser un profesora. “Me gusta todo lo que me regalaron. Voy a estudiar mucho”, garantizó la menor para despedir al equipo.