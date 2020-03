Equipos Industriales da una luz de esperanza a una escuela amigable

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS,-El esfuerzo de la Escuela Monseñor Fiallos Número Uno por tener un mejor medio ambiente valió la pena. Equipos Industriales les respondió con el cambio del sistema eléctrico de su centro educativo.



Y es que los estudiantes de la Monseñor Fiallos crearon una lavadora ecológica, con la que se hicieron acreedores al Premio Creatividad Infantil 2019 de la séptima edición de Escuelas Amigables con el Ambiente, que lidera EL HERALDO.



Su recompensa fue merecedora, ya que las autoridades de Equipos Industriales los favorecieron con un premio de 40,000 lempiras, destinados al cambio de su sistema eléctrico.



Antes, ese centro educativo tenía precarias condiciones en su alumbrado, en sus pasillos no funcionaba la electricidad. La falla de los interruptores complicó en su momento desarrollar clases con el apoyo de la tecnología.



Pero por quinto año consecutivo Equipos Industriales respondió a los centros escolares ganadores y en diciembre del pasado año realizó la instalación de su alumbrado eléctrico.



La jefa de Mercadeo y Atención al Cliente de Equipos Industriales, Gabriela Alvarado, manifestó que están más que comprometidos con la campaña.



“Se instalaron más de 100 tubos led, más de 20 cajas de cables de diversos tamaños, al igual la instalación de interruptores y tomacorrientes”, comentó Alvarado.



Con esa cantidad de materiales para la electricidad, la escuela ya tiene 28 aulas de clases y de administración con energía eléctrica.



La encargada de Mercadeo de Equipos Industriales manifestó que al final se invirtió el doble del premio anunciado, ya que era necesario para el alumbrado de este centro escolar.



“Con el nuevo sistema ahorrarán en un 50 por ciento el consumo eléctrico”, mencionó.



Agradecidos

La directora interina de la Escuela Monseñor Fiallos, Hellen Pineda, manifestó estar sumamente agradecida con el nuevo sistema de electricidad.



“Antes no se podía dar clases dinámicas, no se podía conectar ni una computadora o un televisor, esto nos ha beneficiado porque ahora todas las aulas ya lo tienen”, dijo Pineda. Los 480 alumnos están contentos y gozan de este beneficio.