Parque Vida Mejor tiene cuatro meses de estar cerrado

Jonatan Henrriquez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La inseguridad que impera en el país ha alcanzado ahora a uno de los parques Vida Mejor, el que se ubica en pleno centro histórico de Tegucigalpa. El lugar tiene cerradas las puertas al público general desde octubre del año pasado.



Cuatro meses tienen de estar con candado las puertas del parque de diversión, que fue inaugurado a finales de 2017 y con una inversión de más de cuatro millones de lempiras.



La falta de comunicación entre los encargados de este espacio público ha sido uno de los factores por el que no ha sido abierto nuevamente. Según autoridades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), se tomó la decisión de cerrar el portón que da de manera directa a la calle por una serie de actos delictivos dentro de las instalaciones debido a la falta de presencia policial.



“Tres asaltantes golpearon a un muchacho por robarle el celular, hemos decidido cerrar ese acceso por la falta de presencia policial, pero la gente puede acceder por adentro del edificio del Centro Histórico”, declaró Patricia Cardona, subgerente de Promoción y Turismo cultural del IHAH.



También agregó que cerraron la caseta que estaba adentro porque los dueños estaban siendo extorsionados.



No hay acuerdo

Según Cardona, han enviado notas a la viceministra de Seguridad y Prevención, Alejandra Quan, solicitando que envíe policías, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.



El Heraldo se comunicó con Scarlet Kafati, coordinadora de Espacios Públicos de la Subsecretaría de Seguridad y Prevención Social, quien manifestó que dejaron de enviar policías porque el parque se mantenía siempre cerrado.



“El coronel Alemán enviaba miembros de Fusina, pero los portones siempre tenían candado, por eso dejamos de mandar”, expresó.



Además, anunció que se tiene programada una reunión con autoridades del IHAH para llegar a un acuerdo y abrir de nuevo el parque.