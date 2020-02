Incendio arrasa con locales en el centro histórico de Tegucigalpa, Honduras

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un pavoroso incendio devastó al menos cinco negocios comerciales la tarde del domingo en pleno centro de la capital.



El siniestro inició a las 5:40 de la tarde en la manzana donde está el mítico negocio Chinda Díaz, es decir, a escasos metros de la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel.



Combate

Para sofocar las enormes llamaradas, media docena de vehículos del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta la zona.



Ante la magnitud del incendio, unos 25 apagafuegos lucharon por más de una hora hasta sofocar las flamas y lograr evitar la propagación a negocios contiguos.



De manera preliminar se conoció que el incendio comenzó en un negocio de comidas, no obstante serán los cuerpos de investigación los que revelarán qué lo provocó.



“Aquí participaron todas las estaciones”, detalló uno de los apagafuegos.



Por su parte, el comandante de los bomberos, Manuel Zelaya, detalló que la labor se volvió ardua por la explosión de un cilindro de gas, cables de alta tensión y los antiguos techos de algunos de los negocios afectados que sucumbieron durante la quema.



“Esta es una labor titánica, estamos agradecidos con la Policía Preventiva, nos ayudó a realizar nuestra labor”, detalló.



Además del menaje que sirvió de combustible para avivar las llamas, el jefe bomberil explicó que la aglomeración de personas curiosas también se convirtió en un obstáculo.



Resguardo

Mientras los bomberos realizaban la etapa de enfriamiento y remoción de escombros, unos 150 agentes de la Policía Nacional permanecieron atentos para evitar saqueos y cualquier tipo de incidente.



La desesperación e impotencia no se hizo esperar por parte de los comerciantes afectados, quienes lamentaban el suceso mientras miraban su patrimonio reducido a cenizas.



“Nos quedamos sin nada, hace 36 años inicié mi sala de belleza, no sabemos qué lo provocó, nos llamaron y cuando llegamos miramos los daños, ahora solo nos queda seguir luchando”, expresó una comerciante.



Aunque el benemérito Cuerpo de Bomberos realizó una loable y arriesgada labor, algunos inconformes capitalinos cuestionaron que la sofocación pudo realizarse en menos tiempo si los rescatistas tuvieran un mejor equipo.



Hasta el cierre de esta edición, el cuerpo de investigación de los bomberos no había cuantificado el monto total de daños provocados.



No obstante, los comerciantes afectados estiman que las pérdidas son millonarias.