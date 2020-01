Veda llegaría hasta los car wash en el verano

TEGUCIGALPA

El implacable verano se aproxima y con él se acercan nuevas disposiciones; racionar más será la clave para mandar aunque sea unas horas agua de las represas a la ciudad.

El gerente de la División Metropolitana del SANAA, Carlos Hernández, no descartó que en verano se realicen modificaciones para limitar el agua que compran los centros de lavado de vehículos (car wash).

Aunque hay lavados que “son clientes viejos” la necesidad de dar prioridad al sector domiciliario puede imponerse “con un acuerdo especial”. Es decir, así como ya no se vende agua para uso industrial y sector construcción, así se aplicaría la medida a esos negocios.

Calendarios en proceso

Hasta ayer 14 de enero, el calendario de distribución de agua potable aún no estaba terminado, pero las autoridades del ente autónomo no descartan variaciones de mayor racionamiento en horas y no días (se mantiene cada siete días) en algunos sectores.

Según el ingeniero Hernández, trabajar en el plan de emergencia para afrontar la crisis provocó una leve demora en definir los nuevos horarios y la revisión quincenal de distribución.

“Estamos trabajando en el decreto de emergencia con Copeco”, explicó.

Sobre el acarreo de agua en cisternas, hasta el momento solo se conoce que ya hay 42 vehículos listos.

Asimismo, detalló que falta llegar a un consenso con varias juntas de agua, pero pronto se arreglará.

“El plan está listo y se conocerá en el transcurso de la semana”, aseveró