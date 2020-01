Destinan L 46 millones para tres nuevos túneles comerciales

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La apuesta por los túneles peatonales y a la vez comerciales seguirá implementándose este 2020 en la capital.



Las autoridades municipales anunciaron que en el primer trimestre del año tres nuevas obras verán la luz. Ya se tienen los sitios definidos, los montos de inversión y los diseños.



La inversión

Las obras de infraestructura anunciadas desde el 2019 serán ejecutadas con una inversión de 46 millones de lempiras.



“Ya recibimos ofertas de los túneles peatonales comerciales, que son una modalidad muy interesante”, mencionó a EL HERALDO el alcalde Nasry

“Tito” Asfura.



Entre los pormenores proporcionados por el edil, se conoció que en las tres obras habrá espacio para más de 150 locales comerciales. En ellos se ofrecerán diversos productos para

los capitalinos.



Las obras están diseñadas en armonía con las estaciones del Bus de Tránsito Rápido (BTR). Cuando el proyecto de transporte comience a funcionar, los portones de los túneles se abrirán para los usuarios.



Además, siempre seguirá facilitándose el paso de las personas con capacidades especiales.



“Los puentes peatonales normales hay que subir y bajar 6.30 metros de altura. Una persona con capacidad especial no lo puede hacer, se necesitarían unas rampas extensas para las sillas de ruedas, es muy complicado, por eso aplicamos la modalidad para abajo”, explicó.



En los cálculos del funcionario, las personas solo bajarán 3.30 metros y su construcción iniciará entre febrero y marzo.



El diseño es el mismo que se empleó en el primer túnel peatonal comercial que se construyó, entre Plaza Miraflores y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Según Asfura, por esta obra cuya parte comercial no termina de entrar en funcionamiento transitan 17 mil personas al día.



“Cuando los cuatro túneles entren en función, unos 68 mil capitalinos los utilizarán cada día”, aseveró el munícipe.



Deuda vigente

Hay que resaltar que aunque el primer túnel se inauguró desde abril del 2018, aún no se habilita en su totalidad.



El retraso del BTR y los puestos para los futuros locatarios mantienen inconclusa la obra.



El paso que funciona desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche permanece con sus paredes en gris y manchadas. Los mensajes plasmados por fanáticos políticos adornan el tenue pasillo.