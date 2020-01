Ante drástica sequía, edil de la capital pide uso racional del agua

TEGUCIGAlPA

Su distintivo timbre de voz agudo denota preocupación. Su mirada fija y sus manos inquietas, entrelazadas, también.

El alcalde Nasry Asfura habló con EL HERALDO del tema gris del momento: la peor crisis de agua de los últimos diez años.

Consciente de que el problema es serio y que urge de acciones, la autoridad del Distrito Central insiste en que “no tiene una varita mágica” para soluciones inmediatas, ni para construir embalses con tres décadas de rezago de la noche a la mañana.

Sin embargo, detalla una serie de obras a corto y mediano plazo con las que pretende hacerle frente a la escasez del preciado líquido.

El 2020 será crítico con el tema del agua, ¿cómo enfrentará la Alcaldía ese tema?

Sí, será crítico. Tenemos año y medio de estar manejando el SANAA, pero hay un problema... aún no lo manejamos al 100%, no tendremos el control total hasta pagar las prestaciones y el pasivo laboral a todos sus empleados.

¿Cómo están con los fondos para saldar esa deuda?

Se necesitan 2,800 millones de lempiras para cancelarla, esa cifra equivale casi a construir una represa nueva para la capital.

¿A cuántas personas hay que pagarles?

Son 2,593 empleados.

¿Se puede anteponer esa cifra a más de 1.3 millones de habitantes del Distrito Central que necesitan agua?

Hay una Ley Marco que es el Decreto 118 del año 2003 que ordena el proceso de municipalización a nivel nacional, no solo en Tegucigalpa. Primero hay que poner orden.

Pero se arrastra una crisis por falta de agua desde el 2019.

El problema es que llovió muy tarde el año pasado, como el 20 o 22 de septiembre y no hubo chance de recuperar nuestros embalses.

¿Cómo será este verano?

Será crítico, sin duda.

¿Qué hay que hacer?

Cuidar más el agua. Mire, es una lucha constante ver un tubo roto y repararlo. Nosotros somos responsable del portón de la casa hacia afuera, pero la responsabilidad directa es del capitalino. El 15 o 17% de las pérdidas está en las casas, significa que con esa agua podríamos llenar otra represa.

¿La responsabilidad es de todos?

No podemos entrar a las casas y controlar las llaves de pila botando agua, los lavatrastos, las cisternas, el tanque del sanitario, ahí radica el problema.

Los ciudadanos preguntan, ¿por qué tantos puentes y ni una represa?

La última represa que se construyó para la capital fue hace 30 años. Nadie ha construido una represa, no voy a venir hoy con una varita mágica a hacerlas de la noche a la mañana.

¿Y las represas que ha anunciado?

Este año estaremos licitando tres nuevas microrrepresas, recibiremos los documentos de licitación en enero y abril. No solo es de hacerlas y darle más agua a la ciudad.

¿Cuál es el impacto de la pérdida de agua potable?

De 82 millones de metros cúbicos que se producen en la ciudad, apenas facturamos 47 millones, hay una pérdida gigantesca de agua que se escapa por las tuberías obsoletas y dañadas. Hay una empresa que está trabajando en el tema de reparación de los sistemas de distribución.

¿Habla de la empresa Hidalgo e Hidalgo?

Sí, es Hidalgo e Hidalgo Honduras, esta empresa tiene un contrato por 18 meses, está trabajando en todas las fugas de la ciudad, en el cambio de las válvulas que se hacen manualmente para pasar a cierres desde una computadora.

¿Se habla de privatización del servicio?

Le han dado ese tinte, pero le aseguro que no existe la privatización, lo que existe es un contrato de mantenimiento y reparación, nada más.

¿Cómo fue la licitación?

Entraron tres empresas: ellos con 283 millones, Santos&Compañía con 299 e Ingenieros Calona de Honduras con 399, se adjudicó el proyecto a la más económica, como dicta la ley.

¿Por qué tanta polémica con esa empresa?

La polémica la quieren inventar, no hay ninguna polémica, los documentos son públicos y están a disposición de todos.

¿Sabe de supuestos señalamientos que esta empresa tendría en Panamá?

No sé, me hicieron esa misma pregunta pero no sé. Aquí la empresa la calificaron en todos las instituciones del Estado, a nosotros la empresa nos está cumpliendo.

¿Podría pasar lo que sucede con la Empresa Energía Honduras?

No hagamos supuestos, a nosotros nos están cumpliendo, tengo que dejar las cosas claras. No se puede comparar EEH con lo que estamos haciendo con el agua, son cosas distintas.

¿Todo está en orden entonces?

Trabajamos claro, a todo contratista que incumple le aplicamos la ley, hasta los momentos ellos han cumplido en un 99 por ciento.

¿Qué sigue para paliar la crisis de agua?

Para el 15 de enero abrimos las ofertas de construcción del reservorio atrás de la Escuela Pinares. El 8 de abril abriremos las ofertas de construcción de las presas San José, en la parte oriental de la ciudad, Sabacuante y Azacualpa. La última licitación que salió para la zona de Los Laureles son microrrepresas.

¿Por qué microrrepresas?

En la cuenca de Los Laureles, antes de llegar a ella, podemos captar alrededor de dos millones de metros cúbicos con represas muy pequeñas que abastecerían colonias.

¿Y el dragado en Los Laureles?

Hay alrededor de tres millones de metros cúbicos de tierra al fondo. Esas pequeñas represas serán como el colador, las limpiaremos, así el sedimento no entrará en la represa grande.

¿Y el anuncio de la represa Jiniguare?

Viene a la par con la de arriba de El Hatillo, con la licitación mejoraremos la toma. Cambiaremos cinco kilómetros de tubería de 12 a 24 pulgadas, con eso daremos a La Concepción casi cinco millones de metros cúbicos más de agua.

¿Qué tan pronto se verán soluciones?

Si controlamos las pérdidas de agua y vienen represas encaminadas en los próximos 24 de construcción, en 2022 0 2023 existirá la oportunidad de tener alrededor de 14 o 15 millones de metros cúbicos más.

¿Reactivará los pozos?

Sí, cerca de la Satélite, en Los Laureles, donde estamos repotenciándolos, cambiando bombas para poder generar más agua. Lo que pasa con los pozos en la zona sur es que tienen un material lajoso blanco, el agua es saladísima y cruda.

¿Qué pasa con esa agua?

Hay más volumen de agua, pero tratarla es complicadísimo. Es tanta la dureza que darle uso humano sería demasiado costoso. Sin embargo, tenemos una asesoría gratis que nos está dando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Qué asesorías?

Vendrán los técnicos y nos darán las indicaciones de dónde se pueden perforar pozos.

Ya se perforó en Los Laureles antes de llegar a la colonia Francisco Morazán, en la Mary Flake salió un pozo de 200 galones por minuto, en la Nueva Capital donde nos salió un pozo de 125 galones por minuto. También en la aldea Las Flores tenemos un pozo de 40 galones por minuto, estos pozos ya se está trabajando en ellos poniendo todo lo eléctrico.

¿Cuántos son en total?

Son seis, ya se les está poniendo la instalación eléctrica. Pero hay que aclarar algo, un pozo no es la solución para dar agua a la ciudad porque las cantidades de agua son muy pequeñas.

¿Dónde se almacenará el agua?

Vienen dos tanques nuevos para la ciudad, son de concreto y ayudarán a crear reservas y no solo estar esperanzados en el pozo. Al pozo hay que dejarlo que se recupere, o se seca, se arruina y no da para más.

¿Qué porcentaje de la capital se beneficiará?

Alrededor de 15 colonias, especialmente Nueva Capital, Mary Flake, Montes de Bendición, Montes de Sinaí, Nueva Danlí y Altos del Mogote, que son zonas en la parte más alta.

¿Para qué son en realidad los préstamos de 110 millones de dólares salidos del CN?

El BID dará 30 millones de dólares, el Banco Mundial dará otros 50 millones y los otros 30 millones son de un fondo de Corea que va para el BID. Pero, el gobierno central los agarrará y dará la parte que corresponde para pagar el pasivo laboral de SANAA que son dos mil millones de lempiras, la Alcaldía pondrá 800 millones de lempiras. No son 110 millones, en realidad solo son 32 millones los que se van para invertir en el sistema.

¿Cuál será su destino?

Remodelar las plantas de La Concepción, Los Laureles y El Picacho, se ampliarán, quitarán fugas y serán más eficientes