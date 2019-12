Cuestionan la leve reducción de homicidios en el Distrito Central

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ínfima reducción de homicidios que asegura hubo en 2019 la Secretaría de Seguridad en el Distrito Central no genera expectativas positivas en los capitalinos encuestados por EL HERALDO.



Según el portavoz de Seguridad, Jair Meza, en comparación al 2018, donde se reportaron 535 homicidios, en el 2019 –del 1 enero al 27 de diciembre– se contabilizan 512, es decir 23 muertes violentas menos.



La baja representa una disminución del 4.29% de homicidios, eso para los ciudadanos no es significativo en comparación al ambiente de inseguridad que respiran en la ciudad.



Percepción

Miguel López es uno de los ciudadanos que sintió cómo el peligro creció hasta sentirse cada día más inseguro.



“Yo me asusto cómo está de inseguro aquí. A cada rato se ve en las noticias, muerto por aquí, muerto por allá. Este año estuvo difícil”, comentó.



El entrevistado recalcó que mientras las autoridades acepten que el año cerrará con un aumento de 40 a 43 homicidios por cada 100 mil habitantes, las personas sentirán ese ambiente inseguro en la capital.



En descargo, Meza explicó que aunque la incidencia de homicidios en todo el país demuestre “un pequeño repunte”, en la capital los casos fueron a la baja.



“Eso hace que Tegucigalpa se aleje de las ciudades más violentas del mundo, recordemos que antes estaba en los tres primeros lugares, después se posicionó entre los 30 y 40”.



Más allá de lo expuesto, el portavoz detalló que entre los logros de 2019 se reporta una baja en delitos como el robo de vehículos y los asaltos.



Sobre el tema de extorsión, destacó la creación de una fuerza que a su criterio está dando buenos resultados y que ha logrado acertar fuertes golpes.



“Hay capturas, decomisos de dinero y se pusieron ante los Tribunales a personas que delinquían”, apuntó.



De 3,693 homicidios a nivel nacional en el 2018, el número subió a 3,933 en el 2019, que representa el 6.49% más, eso se traduce en que 240 familias más sufrieron el deceso violento de un ser querido.