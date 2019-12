Ejército de “años viejos” comienza a invadir los barrios y colonias

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras los más simples tienen pelotas de plástico como cabezas y están vestidos con rasgadas prendas, otros desbordan fineza y presumen las horas invertidas en su elaboración.



Sin embargo, a los creadores de los extravagantes y llamativos “años viejos” solo les importa algo, mantener viva la tradición de explotar lo negativo del año que está por culminar.



Están llenos de papel, cartón o harapos; sentados, parados o apoyados. Así comienzan a aparecer los monigotes, dispersos por toda la capital. La cuenta regresiva de su existencia comenzó, dentro de cinco días se llevarán el 2019 con la esperanza de que un año mejor inicie.



Tradición

Solo se necesita recorrer los barrios y colonias para encontrarse con todo tipo de personajes, desde políticos y reconocidas figuras del cine o televisión son la inspiración que sirve para captar las aportaciones.



Y es que la mítica tradición consiste en fabricar el muñeco y recolectar dinero. Con lo recaudado, se compra la pólvora que rellenará las entrañas del monigote que arderá en la hoguera.



Por la capital abundan los niños, jóvenes y hasta ancianos equipados con latas. Junto a sus creaciones no dudan en decir “un lempirita para el año viejo”.



Llenos de explosivos y bañados en gas, la llama los encenderá a la medianoche del 31 de diciembre.



Algunas de las figuras que más inspiran para despedir el año según las creaciones expuestas en las calles es la del presidente Juan Orlando Hernández, su hermano “Tony” Hernández y su homólogo de Estados Unidos, el polémico Donald Trump.



Advertencia vigente

La costumbre entra en conflicto con la ordenanza de la Alcaldía de “cero pólvora”.



Saúl Vásquez, subjefe del Área de Operatividad del Juzgado de Policía Municipal, advirtió que todo monigote que encuentren será decomisado.



“Los monigotes serán decomisados, todo lo que involucra pólvora, desde lo más mínimo hasta lo máximo”, señaló.



Según la autoridad local, los años viejos son creados con el fin de rellenarlos con productos explosivos y eso representa un peligro para las personas.



“Desde que los fabrican, se supone su fin. Es como una pistola, aunque no tenga balas se creó para disparar”, ejemplificó.



El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, aclaró que “no es delito tener un pichingo, no hay ninguna ley que lo prohíba”, sin embargo, dejó claro que la Policía Nacional realizará patrullajes y si encuentran productos con pólvora, cooperarán con la Alcaldía haciendo el decomiso.