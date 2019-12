Ejecutan operativos para evitar alzas a productos de temporada

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La esperanza de preparar unos nacatamales bien cargados de carne de cerdo se mantiene en el bolsillo de doña Elizabeth Claros de 48 años. La ama de casa capitalina confía en que los precios de este principal producto no se disparen a pesar de la alta demanda durante la temporada navideña.



Y es que para evitar la especulación de precios de los productos que comienzan a ser buscados por los consumidores para celebrar las fiestas decembrinas, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) realizan operativos en mercados, ferias de agricultores y supermercados para garantizar que sean comercializados a un precio justo y razonable.



Mario Castejón, titular de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), aseguró que según diálogos previos con los ejecutivos de distribuidores y empresas cárnicas, hay suficiente inventario, por lo que no hay motivos para reportar alza a los precios, sobre todo en las carnes de cerdo, res, pollo y huevos.



Castejón reconoció que no se puede evitar al cien por ciento las alzas a los precios, pero sí se busca mantener estabilidad en los costos y evitar la especulación al menos en los programas de gobierno como las Ahorro Ferias El Lempirita.

“Empezamos operativos con el Ministerio Público y donde se especuló con precios de huevos y frijol rojo se les imputó, no presentaron las facturas, era pura especulación y se controló”, afirmó Castejón.

En Tegucigalpa, en las últimas cuatro semanas, se han sancionado a siete empresas y cuatro en San Pedro Sula por esta razón. Las sanciones van de uno a diez salarios mínimos, es decir hasta 94 mil lempiras.



Ya se han realizado operativos en el mercado Zonal Belén, San Isidro, Jacaleapa y en las ferias. Entre los principales productos que se encuentran en monitoreo están las carnes, huevo, dulce de rapadura, hojas de tamal, canela y bolillo de yema.

Fuerte vigilancia

Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), expresó que hay una relativa estabilidad en los productos de línea general, pero que se observan alzas en vegetales como la papa, que de ocho lempiras incrementó a 12.



Otros productos en los que hay malestar por su precio son la zanahoria, la lechuga y el brócoli. “Si hay incremento en las tarifas de energía eléctrica y los carburantes, es casi seguro que habrá incremento a la canasta básica”, vaticinó Irías.



“Los incrementos se pueden dar en los próximos días, pero la propuesta es que se revisen los precios con base en los costos de producción”, explicó Irías. A partir del 20 de diciembre se harán operativos en terminales y empresas de transporte para velar por el cumplimiento del descuento a la tercera edad y que no se hagan groseros aumentos.