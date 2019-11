Bajo reglamento trabajarán vendedores de Paseo Liquidámbar en Tegucigalpa

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los fuertes enfrentamientos que se viven a diario en el centro de la capital entre policías municipales y vendedores ambulantes podrían llegar a su fin.



Desde ayer se incrementó la presencia de elementos municipales y personal de la Gerencia de Orden Público para evitar que los buhoneros invadan el Paseo Liquidámbar en horas no permitidas para ofrecer sus productos.



Josué Esperanza, jefe de Asuntos Civiles de la Policía Municipal, informó que no se permitirá el desorden en la zona y que ya se iniciaron los operativos previo a la Navidad.



“Queremos crear orden en las horas que circula la mayor cantidad de personas por el centro de la capital. Los operativos los vamos a orientar a las carretillas, ya que existe mucha denuncia por parte de la población que no hay espacio para caminar”, explicó Esperanza.



Desde las 6:00 de la mañana se harán los operativos para evitar que los vendedores invadan la zona peatonal y calles aledañas.



En los operativos participan 60 policías municipales, de los cuales 30 utilizan equipo antidisturbios, y 40 inspectores de Orden Público.



Normativa

Ante estas medidas, los vendedores realizaron una asamblea de emergencia para informar de la situación actual y aprobar un reglamento interno que ayude a evitar conflictos y mantener el orden y aseo en la zona.



“Se creó un comité de disciplina y es el que se hace presente después de las jornadas de trabajo para sancionar al compañero que no deje limpio”, expresó Sady Domínguez, tesorero de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía Informal de Honduras (Anatreinh).



Entre las normas que se aprobaron en el reglamento está respetar a las autoridades municipales, asear la zona de trabajo, respetar el paso del peatón y horarios de trabajo, no prestar o alquilar los puestos y queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, entre otras.



Los vendedores que incumplan el reglamento serán sancionados con la prohibición de vender por tres días; si reinciden se les expulsará de la asociación y no podrán vender más en el centro histórico.



Otra de las medidas es que a partir de este jueves cada vendedor portará una camisa y carné que lo identifique.



“Nosotros pedimos el reordenamiento para evitar el ingreso de más vendedores de otras zonas, ya que viene gente de El Salvador y Nicaragua a invadir el espacio que nos cedió la Alcaldía”, aclaró Domínguez.



Mario Velásquez, directivo de la Anatreinh, notificó que los vendedores tienen prohibida la venta de pólvora.



“El 19 de este mes tenemos otra reunión con las autoridades y esperan que ya cumplamos con lo que prometimos”, dijo Velásquez.