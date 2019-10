Comerciantes optimistas con la llegada de la temporada navideña en la capital de Honduras

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cuenta regresiva para encender el espíritu de la Navidad entre los capitalinos ya comienza a percibirse en la ciudad.



Un tanto tardío, producto de la inestabilidad social que vive el país, los comercios y mercados de la capital han iniciado a vestirse de los colores verde, rojo, blanco y dorado, los tradicionales de la época navideña.



Los comerciantes han comenzado a desempacar los artículos de la temporada que quedaron de excedentes el año pasado y también se disponen a invertir en mercadería nueva para ponerla a disposición de sus clientes.



La capital no demora en ser iluminada por millones de luces multicolores, tradicionales nacimientos y por la figura del viejito bonachón del Polo Norte.



Las expectativas

Este año, a pesar de la sensible situación política y económica que atraviesa el país, los empresarios se muestran optimistas en que las ventas serán favorables.



Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), manifestó que muchos de los empresarios tienen esperanza y fe en que la época de Navidad sea beneficiosa, a pesar de que no ha sido un buen año.



“Hay un mayor movimiento comercial provocado por el salario extra que se recibe en diciembre y los sentimientos propios de la temporada, siempre los empresarios tratan de ofertar novedades en esta temporada”, afirmó Medina.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Comayagüela, Eliseo Castro Pavón, aseguró que ha mermado la agresión a establecimientos comerciales y con ello se puede reactivar el comercio en la ciudad gemela.



Solo en los mercados de Comayagüela, el incremento del movimiento comercial en diciembre es de un 50 por ciento, es decir que de 60 millones que circulan a diario, la Navidad moverá al menos 90 millones de lempiras en el comercio de la ciudad gemela cada día.



El aumento se observará a partir de la segunda quincena del próximo mes, pero será a partir de la primera semana de diciembre que se verá una mejoría en el comercio.



Castro detalló que la mercadería que se comercializa en los mercados proviene de China, Panamá, Estados Unidos y México.



“Los comerciantes se endeudan para comprar mercadería, porque esta temporada es la más importante del año”, afirmó el empresario de la zona.



Doña Petronila Reyes es un ejemplo de ello. Manifestó que está a la espera de que pase el Día de los Santos y el Día de Difuntos para instalar su mercadería navideña.



“Yo vendo figuras de nacimiento, las traigo de todos lados y ya tengo mi clientela”, afirmó Reyes.