Proyectan generar unos diez mil empleos temporales en la capital

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA,HONDURAS.-“Oportunidad de empleo” es la frase que más llama la atención de cientos de personas que buscan un anuncio en redes sociales, páginas de clasificados y en las puertas de los negocios, con la esperanza de encontrar una plaza laboral, aunque sea por unos meses.

Según Cándido Ordóñez, jefe del departamento de Observatorio de Mercado Laboral de la Secretaría de Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), se estima que este año se generen unas 15 mil plazas temporales a nivel nacional.

De esta cifra, entre ocho a diez mil plazas serían en el Distrito Central, es decir, cerca del 65 por ciento.

El resto de plazas se distribuirían en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés y en La Ceiba, en Atlántida.

Ordóñez detalló que la mayoría de las plazas se generarán en el sector del comercio, como en el caso de tiendas de venta de ropa. También se proyecta que habrá oportunidad laboral en el sector de la construcción, explicó el funcionario.

“Normalmente, es el comercio que genera más empleo temporal, este año estará un poco más difícil, pero siempre rondará la misma cantidad que el año anterior”, afirmó Ordóñez.

La temporada genere cierta confianza a Daniel Argueta, un joven de 23 años y estudiante de la carrera de ingeniería eléctrica, quien está próximo a graduarse y para costear parte de sus gastos de graduación se encuentra en busca de empleo.

“La situación es difícil y aunque no sea en mi área, quiero obtener un fuente de ingresos, ya he invertido en imprimir mis hojas de vida y he ido a entrevistas”, afirmó Argueta.

Empleo en el DC

Según los informes oficiales de la Secretaría de Trabajo, el año pasado, 476 mil personas se encontraban con un empleo.

De esta cifra global, 60 mil plazas se encontraban en condición de empleo visible, es decir que ganan menos del salario mínimo y trabajan a la semana menos de 44 horas.

En este mismo año, 525,921 personas estaban en condiciones de poder trabajar, cifra que no varía mucho en 2019 y que representan la fuerza de trabajo de la capital del país.

Sin embargo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay mayor cantidad de personas desocupadas en el área urbana que en la zona rural.

En el caso de la zona urbana, son más las mujeres con educación superior en desempleo que hombres. Pero hay más mujeres con nivel primario desocupadas.