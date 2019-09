Helicópteros encienden la euforia de los hondureños en el Estadio Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un ensordecedor grito al unísono se escuchó la mañana de este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa cuando cinco helicópteros sobrevolaron el coloso capitalino a pocos metros de altura.



De norte a sur y de este a oeste, los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) hicieron descender sus aeronaves para llevarse la ovación de los catrachos que festejan los 198 años de independencia de la patria.



A eso de las 8:30 de la mañana, los pilotos de la FAH hicieron de las suyas para entretener a los compatriotas que se llenaron de civismo para rendirle honor al país que los vio nacer.

Estos fueron los helicópteros que sobrevolaron el Nacional. (Foto: Emilio Flores / EL HERALDO)





Hasta a eso de las 9:20 de la mañana, el Estadio Nacional ya se comenzaba a llenar, no obstante, se espera que a eso de las 11:00 AM no quede ningún espacio vacío.



Uno de los eventos más esperados es el show de los paracaidistas, quienes cada año realizan su impresionante aparición para conmemorar la independencia, no solo de Honduras, sino de Centroamérica.



Honduras celebra este domingo 15 de septiembre sus 198 años de independencia y sus hijos la honran con los tradicionales desfiles patrios.