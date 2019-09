Cinco temas pegajosos de los desfiles patrios de los últimos años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Desde el marcado sonido de redoblantes de "Matador" (1986) de los "Fabulosos Cadillac", pasando por el ritmo que dio origen al reguetón con "Rica y Apretadita" (2001) de "El General", los temas musicales más sonados del momento cada año son interpretados por las bandas de los colegios en los desfiles patrios.



Estos son los cinco temas más pegajosos y que han sido el deleite entre grandes y chicos en las fiestas de Independencia Patria de los últimos años:



2018: "Dale, Vieja Dale", Toño Rosario

El cantante dominicano incluso compartió en sus redes sociales un video de una banda capitalina interpretando su tema.





2017: "Despacito", Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

El tema fue uno de los más sonados en los desfiles patrios. Muchos colegios lo interpretaron en la fiesta de independencia.



2016: "En mi país", Guillermo Anderson

Ese año los institutos a nivel nacional rindieron homenaje al cantautor hondureño Guillermo Anderson, quien falleció en 2016 dejando un legado musical a los hondureños.

2015: "El caballito de palo", Joseph Fonseca y "Vivir Vivir", Marc Anthony

Ambos temas fueron los más sonados y tocados por los jóvenes de las bandas de colegios capitalinos y en el resto del país.



2014: "Scooby Doo Papa", DJ Cobra y "Sexy and I Know It, LMFAO



Junto a estas canciones cada año las bandas de los colegios también hacen sonar viejas canciones que siguen deleitando al público en los desfiles patrios, entre ellas "Sopa de Caracol", "Banana", "17 años", "Tatuaje", "Gangnam Style", entre otros.

En 2019 los temas más populares han sido "Con calma" y "Dura" de Daddy Yankee. Se espera que suenen en los desfiles patrios.