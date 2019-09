“Tito” Asfura: Me persigno y le pido a Dios que nos mande agua

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA,HONDURAS.-

El principal detonante del descontento de los capitalinos con el servicio de agua son los severos racionamientos por los bajos niveles de los embalses.

El panorama no es nada alentador y las únicas opciones a corto plazo que brindan las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y de la comuna capitalina es la de sentarse a esperar a que comience a llover en la capital y las represas empiecen

a llenarse.

Para empeorar el escenario, se suma la sombra de los cortes por mantenimiento que realiza la Empresa Energía Honduras (EEH) y que han generado que la larga espera para que el agua llegue al grifo seco de los hogares se prolongue aun más.

Por ejemplo, ayer la planta de tratamiento y las estaciones elevadoras que abastecen a la represa La Concepción no pudieron funcionar por falta de suministro de energía eléctrica, por lo que no se logró cumplir con los horarios de distribución establecidos para ayer.

Los sectores afectados fueron las colonias Satélite, Miraflores y residencial Honduras.

También las colonias Las Uvas, Las Cascadas, El Carrizal y sectores aledaños a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además que el centro de llenado de Altos de Toncontín permaneció cerrado por la falta de suministro de energía eléctrica.

Por su parte, el edil capitalino, Nasry Asfura, afirmó que este año el nivel de los embalses bajó de manera drástica.

“Si no llueve, o no llueve lo suficiente, vamos a tener crisis para el próximo verano, tenemos agua para sostenernos el mes de septiembre. Me persigno y le pido a Dios que nos mande agua, Dios no nos va a desamparar, el agua va a venir”, clamó Asfura.

Pero mientras Dios y la naturaleza le hacen el favor a los capitalinos de que llueva, las autoridades locales informaron que hasta dentro de unos 30 meses, es decir, más de dos años, se podrían ver finalizados los trabajos de construcción de los embalses que prometió construir la comuna desde el inicio de su gestión.

El edil aseguró que Honduras es rica en agua -aunque la falta de lluvia sea un factor del bajo nivel de las represas- y aceptó que el principal problema es la falta de estructuras para almacenar agua. La construcción de un reservorio en el sector de La Tigra, una represa en Jacaleapa y mejorar la captación de agua en Jiniguare para que el agua que rebose sea trasladada a la represa La Concepción son algunos proyectos por ejecutar.