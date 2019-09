Luna brilla gracias al trabajo de Funjavi

Rommel Roque

TEGUCIGALPA,HONDURAS.-“Los niños son como esponjas” reza un popular adagio, sin embargo, en Honduras uno de cada diez infantes no puede absorber, asimilar y dominar ciertas tareas al ritmo de los demás porque padecen de problemas de aprendizaje.

Tal es el caso de Luna Sofía Montoya, una menor de trece años que fue diagnosticada con ese padecimiento desde 2012. Con la paciencia de sus padres y el esmero de la Fundación Javier (Funjavi), ahora vislumbra que “no tuviera ninguna discapacidad”. Así lo explicó Suyapa Montoya, madre de la beneficiada por Funjavi.

Según la dama, ahora su hija puede leer y desarrollar ciertos ejercicios matemáticos, asimismo su autoestima mejoró al punto de decir no más a las burlas de sus compañeros de clase.

“Cuando ella entró a primer grado, aunque estudiaba no progresaba nada, la remitieron a Teletón y ahí me explicaron que el cerebro de mi hija no se desarrolló como el de otros niños”, relató la progenitora.

En ese sentido, recordó que –tras el diagnóstico– la faena inició una vez por semana durante cinco años, posteriormente tuvo la oportunidad de acceder a las continuas terapias para su retoño en la Fundación.

Gracias al loable trabajo de los especialistas, el avance de Luna Sofía es notable, su progenitora garantiza que los docentes del Instituto Monterrey están sorprendidos por la puntualidad y concentración de la niña.

Asimismo, su autoestima mejoró hasta decirle adiós a la tristeza que la invadía cuando se mofaban de ella.

EL HERALDO dice presente

“Me parece excelente el apoyo que recibiremos con la Octava Vuelta Ciclística, como padres quisiéramos dar más dinero, los especialistas y voluntarios de Funjavi lo necesitan, pero por desgracia no podemos”, reconoció apenada la madre.

El evento de pedaleo más importante de Honduras –que también aglutinará a deportistas extranjeros– será el 10 de noviembre a partir de las 6:00 de la mañana; la carrera será en un circuito de 41.2 kilómetros en el anillo periférico. Personas de toda las edades podrán participar después de donar 300 lempiras.