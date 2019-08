Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- El exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Roberto Zablah, brindó su opinión a EL HERALDO sobre la severa crisis de agua en la capital:

¿Qué deben hacer las autoridades ante esta crisis de agua?

Se debe activar un plan de emergencia de inmediato, esto es un momento crítico. No veo acciones concretas del SANAA ni de la Alcaldía, esto es una crítica constructiva, nuestro peor enemigo es el tiempo.

¿Qué acciones recomienda para aplacar los racionamientos?

Hay 14 pozos en la ciudad, ubicados de forma estratégica, que se sumarían al servicio de agua potable y que ayudarían al suministro que se da en la capital. Se debe incrementar el número de carros cisterna para llevar agua a los barrios y colonias. Y se deben construir las nuevas represas.

Con los niveles actuales, ¿cómo ve la situación del servicio en la ciudad?

Esto es dramático, si no hay un régimen de lluvias que sea generoso y no se logran recuperar los niveles de las represas, no quiero mentir, pero tendríamos situaciones más críticas el próximo año.

¿Se confiaron las autoridades del SANAA y la Alcaldía por las lluvias?

Nosotros dependemos mucho de la madre naturaleza, el cambio climático está pasando factura. Estamos a tiempo de cuidar el ambiente en el que vivimos.

¿Cómo es el servicio de agua potable que se brinda en la ciudad en la actualidad?

El déficit de agua en la capital es del 55%. En las represas solo alcanzan unos 12 millones de metros cúbicos de agua, con esto no se puede dar un buen servicio a la ciudadanía.

¿Las actuales autoridades del SANAA se han llamado al silencio, esto crea incertidumbre en los capitalinos?

Los peor que puede pasar es el silencio. El silencio es el peor consejero que uno puede tener, se debe tener contacto con el ciudadano para informarle qué está pasando.