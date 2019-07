Cantarranas fortalece sus medidas de seguridad

Brayan Gutiérrez

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN.-Con el esfuerzo de sus pobladores y de la corporación, el municipio de Cantarranas se ha vuelto un productor industrial de azúcar, agricultura y un polo turístico en el departamento de Francisco Morazán.

Este desarrollo también ha generado fuentes de empleo, lo que ha atraído a personas de otras comunidades.

Sin embargo, esta atracción ha generado una inquietud de parte de los lugareños de que personas de dudosa procedencia estén residiendo en la localidad y provoque un descontrol social.

Según Francisco Gaitán, alcalde de Cantarranas, los pobladores solicitaron a su corporación una normativa de revisión para que los foráneos que lleguen a su comunidad muestren sus documentos de procedencia, ya que hay dos centros penitenciarios muy cerca del municipio.

“Estamos rodeados de los penales de El Porvenir y Morocelí y de alguna manera nuestro municipio es atractivo para esta gente de dudosa reputación. Por eso queremos evitarlo y confrontar el crimen, no queremos lidiar cuando ya esté el problema, sino que estamos trabajando en prevención”, explicó el edil.

Para ello, las autoridades edilicias, a través de un cabildo abierto, emitieron una ordenanza municipal que establece que las personas ajenas que viven en la comunidad deben presentar sus documentos penales y judiciales para mostrar su procedencia.

Marco Guzmán, primer regidor municipal, manifestó a EL HERALDO que con esta nueva norma jurídica podrán saber cuántos foráneos viven en el municipio y en qué lugar, para mantener un control de migración de las personas que llegan al denominado pueblo selfie.

¿En qué consiste la ordenanza?

La ordenanza municipal fue emitida el 6 de mayo pasado, no obstante, hasta inicios de este mes la corporación municipal dictó un plazo de 30 días para que las personas visitantes puedan entregar la documentación requerida.

Según esta norma jurídica, los documentos que deben presentar son constancia de conducta extendida por el director de justicia del municipio de procedencia, hoja de antecedentes penales y una copia de la tarjeta de identidad.

En caso de que no realicen la entrega de estos escritos, las autoridades edilicias remitirán a las personas que no acataron el mandato a los entes de investigación de la Fiscalía y Policía Nacional para aplicar la ley.

“Al mostrar estos documentos, se dará una constancia que indicará que esta persona ya cumplió con estos requisitos para que, en un momento dado que la Policía los requiera, ellos muestren esto, por lo que tiene que andar muy bien identificados”, contó Gaitán.

Por otra parte, los dueños de propiedades en alquiler que no colaboren con la orden municipal serán sancionados de forma directa, ya que las autoridades lo tomarán como desobediencia de la ordenanza.

Regulación de alcoholismo

De igual forma, la corporación municipal emitió una ordenanza para regular los horarios de venta de bebidas alcohólicas a ciudadanos y visitantes. Además prohíbe la comercialización a menores de edad y personas con adicción al alcohol.

La proyección del municipio es fortalecer el rubro del turismo -más ahora que se ha llenado de arte, color y cultura- y con ello quieren dar una buena imagen de la comunidad.

La norma dicta que de lunes a jueves se permite la distribución y venta de alcohol en general de 7:00 AM a 10:00 PM; los viernes de 7:00 AM a 12:00 PM; sábados de 7:00 AM a 2:00 AM y domingo de 7:00 AM a 5:00 de la tarde.

“Con estos horarios controlaremos la permanencia de personas en estado de ebriedad en el municipio, además los enfermos alcohólicos y los menores de edad no pueden consumir bebidas embriagantes y eso ya lo tenemos estipulados en la Ley de Municipalidad y en la ordenanza lo recordamos”, aseveró el edil.