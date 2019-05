Escolares de la capital agasajan a las madres con poemas y regalos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. La emoción y la alegría de ver a sus hijos cantar o simplemente recitar un poema embargó ayer el corazón de miles de madres capitalinas durante la previa celebración de su día.

El festejo que es conmemorado a las madres cada segundo domingo de mayo se celebró a lo grande en la mayoría de centros educativos del Distrito Central.

Los 363 recintos educativos lucieron engalanados con la presencia de las bellas progenitoras.

Acompañadas por sus hijos, nietos y sobrinos, las mamás disfrutaron de una amena celebración donde fueron sorprendidas por la creatividad y el amor.

Amor incondicional

Los establecimientos de preparatoria, primaria y secundaria tiraron la casa por la ventana: las poesías, canciones, almuerzos, pasteles y otras actividades exclusivas para ellas no se hicieron esperar.

“Nos preparamos desde hace unos días con distintas actividades y hasta con manualidades elaboradas por cada alumno para su madre”, explicó Yeny Carías, maestra de la Escuela John F. Kennedy.

La entrevistada comentó que la realización del festejo tiene como objetivo agasajar a las mujeres que son el pilar fundamental del hogar.

“Le hablo también como madre, estamos viviendo en un mundo convulsionado, donde debemos de velar y cuidar a nuestros pequeños; no solo hay que darles amor, también hay que aplicar rigor para que sean personas de bien”, agregó Carías.

Recompensar la devoción de una madre parece ser una tarea difícil, pero cuando se trata de dar amor y cariño los escolares dijeron ser los expertos.

Mientras se realizaba el acto cívico en la Escuela Oswaldo López Arellano, la pequeña Fernanda Arguijo, de 10 años, sorprendió a su madre al regalarle una rosa en pleno acto cívico.

“No me lo esperaba, me siento contenta y feliz, agradezco a Dios por esta dicha de ser mamá de tres pequeños, quienes que me han llenado de amor. Debemos de ser un ejemplo para ellos, las madres debemos enseñarle los valores y respeto”, dijo Karla Ardón, mamá de Fernanda.

Tomando el rol de papá

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la capital tiene 232,815 personas, entre padres y madres, que son jefes de hogar.

De esa cifra, 81,334 mujeres son la cabeza principal que lideran una familia, es decir que son jefas del hogar.

Para el sociólogo Armando Orellana, la crisis social que se vive no solo en la capital sino en el país es la principal causa por la que una mujer toma el rol de adoptar la figura paterna para criar a sus hijos.

“Las estadísticas de hogares desintegrados son alarmantes, la problemática de migración y el machismo es lo que hace que la mamá figuré con el principal papel”, destacó Orellana.

El entrevistado hizo un reconocimiento del valor a las madres hondureñas quienes en condiciones de pobreza son las que meten el hombro y levantan nuevas generaciones.