La Maratón del Saber alcanza apoyo a más de 6,500 escolares

Edras Torres

Lepaterique,Francisco Morazán

En sus ojos brilla intacta la esperanza de convertirse en un futuro en una profesional de la medicina.

Para lograr su sueño, la pequeña Sendy Escoto, de segundo grado, a diario debe transitar ocho kilómetros para llegar hasta su centro educativo.

Las fuertes temperaturas y el cansancio no son excusa para la menor ni para Juana Aracely Escoto, su madre, quien se encarga de acompañarla todos los días en su camino a la escuela.

La Escuela José Trinidad Cabañas de la aldea Monte Redondo en Lepaterique, Francisco Morazán, es la única opción con la que cuenta Escoto para formarse.

“Yo vivo en las últimas casas de El Rincón, mi mamá me trae todo los días, el cansancio ya no lo siento, es parte de la costumbre”, comentó la escolar. La pequeña dijo a EL HERALDO que su mayor sueño es que las autoridades educativas construyan un centro de enseñanza en su comunidad para ya no exponerse a las altas temperaturas y a la agotadora ruta.

“Si mi sueño se hace realidad mis amigos, primos y hermanos ya no tendrán que caminar lo que yo camino”, comentó.

Compromiso

EL HERALDO a través de su campaña educativa La Maratón del Saber contribuye a mantener vivo ese deseo de superación de miles de pequeños, así como el de Sendy Escoto.

Y no solo el de ella, ya que la donación de kits escolares llegó para 80 de sus compañeros.

La sorpresa para los educandos fue casi notable pues un brillo de alegría de pronto iluminó sus ojos.

“¡Qué bonitos!”, “Yo quiero el de carritos”, “Solo tenía dos para todas mis clases”, entre otros comentarios, se escuchaban durante la entrega.

“Estamos agradecidos con EL HERALDO por esta ayuda, en varias ocasiones solicitamos ayuda a las autoridades educativas y no hemos tenido respuesta hasta ahora que llegaron ustedes”, añadió Nely Osorto, directora del establecimiento educativo.

La educadora expresó su alegría y entusiasmo con la entrega ya que los niños de ese sector se encuentran muy necesitados de apoyo.

“Aprovecho la oportunidad para solicitar apoyo con pintura, sistema eléctrico y juegos recreativos. Los niños no tienen con qué recrearse”, concluyó la formadora de primaria.

Misión cumplida

El objetivo de dotar con kits escolares a cinco mil hondureñitos en edad escolar sobrepasó la meta inicial.

El HERALDO a través de su campaña insigne llegó este año a más de 6,500 alumnos situados en el Distrito Central, colonias de la periferia y comunidades como Cantarranas y Lepaterique ubicadas en Francisco Morazán.

A esto se suma varias entregas realizadas en sitios humildes del departamento de Choluteca y en San Lorenzo, Valle.

“Estaremos infinitamente agradecidos con las empresas y capitalinos que siempre dicen ‘acá estamos para apoyar’. Gracias de todo corazón a Cuadernos Quick, cuyos propietarios saben muy bien el significado de la solidaridad y cumplen a cabalidad con ese compromiso con la niñez de Honduras”, destacó María Ortiz, editora de la sección Metro de EL HERALDO.