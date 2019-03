Honduras: La Alcaldía Municipal paga a más de 1,600 empleados L 29 millones al mes

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De las arcas municipales se debitan cada mes más de 29 millones de lempiras para pagar una planilla de 1,666 empleados por acuerdo.



Los integrantes de la Corporación Municipal y los titulares de las direcciones y gerencias son quienes reciben en promedio los sueldos más altos en el gobierno local.



Según el Portal de Transparencia de la Alcaldía del Distrito Central, en febrero de este año la comuna registró un pago de salario bruto a los empleados por acuerdo de 29,416,123.92 lempiras.



Sin embargo, con el pago de horas extras, vacaciones, bonificaciones y los compromisos de crédito de algunos empleados, este mes el salario neto fue de 22,265,099.31 lempiras.



¿Quiénes ganan más?

El alcalde es quien recibe mayor remuneración por su trabajo. Los capitalinos pagan 81 mil lempiras al jefe del gobierno local.



Con el sueldo mensual de un alcalde se pueden satisfacer nueve canastas básicas.



Según el manual de puestos de la comuna, toda persona que ostente este cargo debe haber cumplido con la Educación Media y tiene la responsabilidad de administrar la comuna de acuerdo a un plan de gobierno.









La vicealcaldesa recibe 75 mil lempiras al mes, al igual que los 10 regidores que integran la Corporación Municipal.



Con dos meses de salario de un regidor se puede construir una vivienda social y en un año se pueden construir hasta seis unidades habitacionales.



El manual indica que el trabajo de los regidores no tiene horario, pero pocos son los rostros que se miran en sus oficinas y en barrios y colonias realizando las labores comunitarias.



Establece además que para aspirar al cargo público de regidor solo se requiere saber leer y escribir.



Los regidores tienen la función de crear, reformar y derogar los instrumentos normativos de la administración local.



En 2014, el alcalde Asfura otorgó un jugoso aumento del 10% a los empleados de la comuna, es decir que antes de esa fecha, los regidores tenían un salario de 65 mil lempiras.



El exregidor Cárlenton Dávila consideró que los salarios de la comuna son “ muy buenos”.



“El problema no es tanto el sueldo, pienso que hay demasiados regidores para la ciudad, pienso que los regidores no pasan de aprobar y desaprobar lo que el alcalde pone en agenda, pero no proponen, al menos eso fue lo que yo pude ver”, expresó.



En tanto, la Secretaría Municipal recibe un sueldo de 66,800 lempiras, de acuerdo a la publicación de planillas de empleado por acuerdo del mes de febrero en el portal de transparencia de la AMDC.



Todos los cargos de la Corporación Municipal son otorgados por el voto de los pobladores del Distrito Central.



Contrato y SANAA

Los sueldos de los directores de unidades y de las gerencias también son generosos.



Las gerencias de Proyectos Públicos, Recursos Humanos y Control y Seguimiento tienen una asignación de más de 60 mil lempiras cada una.



En el caso de empleados por contrato, en febrero la comuna pagó a 726 empleados 9,754,196.62 lempiras.



La mayoría de empleados que pertenecen a esta planilla son técnicos, policías municipales y educadores con salarios promedio de 10 mil lempiras.



En esta administración empleados de la AMDC han prestado sus servicios sin remuneración extra al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).



Para el caso, la funcionaria Cinthia Borjas no recibe pago por dirigir el SANAA, una constancia aclara que sus funciones son ad honorem, pero sí recibe el salario como jefa del despacho.