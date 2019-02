Honduras: A disposición un terreno para afectados por fallas geológicas en Santa Elena

Edras Torres

SANTA ELENA, AZACUALPA.- Un terreno de 500 varas cuadras se ha puesto a disposición de las familias afectadas por la activación de la falla geológica en el sector de Santa Elena, aldea de Azacualpa, Distrito Central.



Las esperanzas de quedarse habitando en sus actuales hogares se reducen con las enormes fisuras que a diario se forman sobre las paredes y pisos.



La preocupación para los residentes de esta comunidad se torna insostenible ya que algunos afectados temen que de un momento a otro el techo les caiga encima.



La activación de la falla hace cinco años despertó el corazón solidario de José Hernan Pineda López un oriundo de la zona que asegura poseer un terreno para ubicar a las personas afectadas.

“Mi intención es sacar a los moradores y poder llevarlos a vivir a mi propiedad que está ubicada en la comunidad de La Puerta, tiene una dimensión de 42 manzanas”, explicó el samaritano.



El entrevistado aseguró que está dispuesto a donar dos manzanas para reubicar a las familias que se han visto afectadas por los daños en sus viviendas.



“Hay gente que ya no puede vivir en esta zona. Ya es inhabitable, ellos están dispuestos a recibir las 500 varas cuadras para rehacer sus vidas a dos kilómetros del peligro. Yo tengo las escrituras de mi terreno”, añadió don José.



Pese a que Pineda decidió hacer su vida en Estados Unidos hace 10 años, su preocupación por la comunidad ha sido latente.



“Han venido del Comité de Emergencia Municipal (Codem) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), pero no han revelado detalles. La gente de esta comunidad los han llamado y no responden”, indicó Pineda.



Atención

Rigoberto Pineda, gerente del Codem, informó que están a la espera de que el Instituto de la Propiedad (IP) de su último dictamen para comprobar si las tierras son legales y pertenecen a don José.



Aseveró que de ser legales van a proceder con la ayuda requerida de lo contrario no podrán hacer nada.



“Si son del propietario se va a lotificar con ayuda de la Alcaldía Municipal, ONG y el gobierno con el fin de reubicar a la aldea”, concluyó.