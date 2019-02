Prevén aumento de precio por la escasez de hortalizas en la capital de Honduras

Edras Torres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fenómeno de El Niño no solo llegará a la capital de Honduras cargado de sequía y escasez, también traerá un aumento en el precio de las hortalizas en las principales ferias y mercados.



EL HERALDO conoció que productos como zanahorias, repollos, chiles, tomates, brócoli, lechugas y otros experimentarán un incremento en sus precios.



Estas hortalizas que mayormente demandan de agua para ser cultivadas en temporada de verano subirán de tres a cinco lempiras.



A la sequía se suma la deserción de algunos agricultores, quienes dejarán de abastecer de productos las ferias.



“En el caso de la Feria del Agricultor y Artesano, ubicada a inmediaciones del Estadio Nacional, un 10 por ciento de los agricultores han dejado de vender las verduras debido a la escasez del producto”, explicó Julián Banegas, coordinador de la Feria del Agricultor y Artesano.



El entrevistado comentó que los agricultores que cuentan con sistema de riego son los que ofertan cierto tipo de hortalizas.



“Es lógico que suban de precio, no hay producción. Esperamos que este año la falta de agua no sea tan severa”, agregó Banegas.



Preocupación

El temor del rubro agricultor es notorio para estas fechas y un claro ejemplo es la situación que enfrentan los productores de la aldea Azacualpa.



“Se decidió sembrar papas ya que demandan poca cantidad de agua. No nos podemos arriesgar a sembrar otras hortalizas, se ve un verano cargado de calor y altas temperaturas”, explicó el productor Óscar López.



Informó que el año anterior tuvieron una pérdida de 10 mil lempiras con las siembra de zanahorias.



“Aquí hacemos hasta el papel de meteorólogo para ver en qué mes podemos cultivar. Este año no nos quisimos arriesgar”, insistió López.



Situación similar enfrentan unos 3,000 agricultores de las aldeas aledañas al Distrito Central, que esperan un plan de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para amortiguar la sequía, sin embargo, la entidad dijo no tenerlo listo aún.